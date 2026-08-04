Ученые нашли белок, который способен обратить смертельно опасную болезнь легких вспять

Ученые обнаружили природный механизм защиты легких: белок BMP3 контролирует состояние легочных сосудов. Его дефицит вызывает утолщение артерий, нарушает кровоток и перегружает сердце. Восстановление уровня BMP3 в эксперименте обратило патологические изменения вспять.

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Белок-предохранитель: как работает защита сосудов

Легочная артериальная гипертензия долгое время считалась билетом в один конец из-за сложности восстановления поврежденных сосудов. Однако работа специалистов из Института Фралина (США) пролила свет на причину агрессивного сужения артерий.

Ключевым игроком оказался костный морфогенетический белок 3 (BMP3). Выяснилось, что в здоровом организме он вырабатывается клетками сосудистых стенок и работает как тормоз, не давая тканям избыточно разрастаться.

Как и в случаях, когда мозг работает против себя при дегенеративных процессах, при гипертензии механизм защиты дает сбой: уровень BMP3 падает, и сосуды начинают стремительно деформироваться.

"Этот белок — своеобразный дирижер, который поддерживает эластичность и правильный просвет легочных артерий. Когда его становится мало, структура сосуда меняется необратимо, что ведет к тяжелой сердечной недостаточности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Анализ биологических образцов пациентов подтвердил теорию: нехватка BMP3 фиксируется не только в тканях легких, но и в системном кровотоке. Это напоминает ситуацию в неврологии, где анализы крови позволяют находить биомаркеры патологий на ранних стадиях.

Низкая концентрация белка BMP3 становится индикатором того, что легочная артерия находится под ударом и просвет сосудов начинает сужаться, повышая давление в малом круге кровообращения.

Генная инженерия против гипертензии

Исследователи протестировали две стратегии восстановления дефицитного ресурса: прямое введение рекомбинантного белка и методы генной терапии. Оба подхода показали впечатляющие результаты в доклинических условиях.

В отличие от стандартных препаратов, которые лишь расширяют сосуды, новая методика направлена на регенерацию и нормализацию клеточного деления. Подобно тому, как мышцы получают инструкцию на ремонт при активации специфических белков, легочная ткань под воздействием BMP3 начала восстанавливать свою первоначальную структуру.

"Важно понимать, что мы переходим от тактики сдерживания симптомов к попыткам биологической реконструкции органа. Если мы научимся возвращать уровень защитных белков к норме, это радикально изменит прогноз для пациентов", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Особое внимание ученые уделили тому, как восстановление сосудов влияет на сердце. Гипертензия в легких неизбежно перегружает правый желудочек, что часто становится причиной летального исхода.

Применение BMP3 помогло стабилизировать сердечную функцию. Это перекликается с другими достижениями регенеративной медицины, где, например, препараты для регенерации мышц успешно возвращают органам их утраченные функции за счет активации собственных резервов организма.

Новые горизонты диагностики и контроля

Помимо терапевтического эффекта, открытие BMP3 меняет подход к мониторингу заболевания. Сейчас врачи вынуждены опираться на инвазивные или косвенные методы оценки давления в легких. Выявление конкретного белка в крови упрощает задачу.

Однако, учитывая современные дискуссии, когда новые нормы питания или массовые скрининги вызывают споры из-за методологических нюансов, внедрение BMP3-теста потребует тщательной калибровки, чтобы избежать ложных выводов о состоянии пациента.

"Появление нового биомаркера — это всегда шаг к персонализированной медицине. Это позволит отслеживать эффективность лечения в реальном времени, не прибегая к сложным процедурам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Проблема при гипертензии Роль белка BMP3 Бесконтрольное разрастание клеток сосудов Работает как естественный ограничитель роста Сужение просвета легочных артерий Поддерживает нормальную анатомию сосудистой стенки Высокая нагрузка на сердце Снижает давление, облегчая работу правого желудочка Сложность ранней диагностики Служит маркером для анализа крови

Ответы на популярные вопросы о легочной гипертензии

Почему легочная гипертензия считается опасной?

Это состояние приводит к прогрессирующему сужению сосудов легких. Сердцу становится все труднее прокачивать через них кровь, что без лечения неизбежно заканчивается его остановкой.

Как белок BMP3 помогает в лечении?

Он восстанавливает естественный баланс в стенках сосудов, останавливая их патологическое утолщение. В экспериментах это позволило вернуть сосудам нормальную форму и проходимость.

Можно ли уже сейчас проверить уровень этого белка в клинике?

На данный момент это научное открытие. Исследователи только подали патентные заявки, и до появления коммерческих тестов в аптеках или лабораториях пройдет время.

Заменяет ли новое открытие текущую терапию?

В будущем BMP3-терапия может стать основным методом, но сейчас она рассматривается как перспективное дополнение, способное не только снимать симптомы, но и лечить причину болезни.

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