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Apple оказалась под угрозой запрета в России: между решением ФАС и iPhone остался один барьер

Наука » Технологии

Возможное введение жестких санкций в отношении корпорации Apple со стороны российских регуляторов не приведет к критическим последствиям для владельцев iPhone в стране, считает диджитал-продюсер Иван Алехин. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что текущая активность надзорных органов является плановой внутренней работой ведомств, которая вряд ли заставит американского гиганта изменить свою политику.

Айфон
Фото: commons.wikimedia.org by SimonWaldherr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Айфон

Ранее сообщалось, что американская корпорация может столкнуться с запретом работы в России. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании из-за отсутствия обязательного российского программного обеспечения в предпродажной установке на гаджетах. Специалисты ведомства проверяют соблюдение норм отечественного законодательства.

По мнению Алехина, для конечных потребителей ситуация останется стабильной, так как компания Apple на сегодняшний день официально не представлена в России. Юридическое отсутствие офиса и прямого импорта делает любые предписания ведомств малоэффективными для производителя. В условиях дефицита официальных каналов поставки российский рынок ждут перемены, связанные с перераспределением логистических потоков и усилением роли посредников.

"Американской компании абсолютно все равно на предписания российского ведомства — просто потому, что она не находится в юрисдикции РФ. Сотрудники ФАС выполняют свою работу: пишут, проверяют — это обычная процедура. Для граждан она ничем не грозит", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что требование о предустановке софта на практике трудноприменимо к устройствам Apple. Основная масса техники попадает в страну через альтернативный экспорт из Казахстана и других государств. Требовать распаковки каждого смартфона для ручной заливки программ от импортеров практически невозможно. К тому же, для глобальной корпорации местная аудитория не является приоритетной. На фоне глобальных продаж запрет Apple в России рассматривается как локальный инцидент, не влияющий на мировую финансовую отчетность бренда.

"Для Apple российский рынок микроскопический, его практически не существует. Из примерно 100 миллионов смартфонов в стране около 70–80 миллионов работают на Android. Продукция Apple доступна не каждому. Наши 5 миллионов пользователей не играют роли на фоне мировых продаж — 200 миллионов устройств", — пояснил эксперт.

Эксперт также напомнил, что владельцы iPhone уже давно адаптировались к существующим ограничениям. В то время как пользователи Apple ищут способы сохранить функциональность устройств, архитектура других операционных систем предлагает иные пути решения проблем. Так, тайный козырь владельцев Android заключается в открытости системы, позволяющей устанавливать любой софт в обход официальных магазинов.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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