Apple оказалась под угрозой запрета в России: между решением ФАС и iPhone остался один барьер

Возможное введение жестких санкций в отношении корпорации Apple со стороны российских регуляторов не приведет к критическим последствиям для владельцев iPhone в стране, считает диджитал-продюсер Иван Алехин. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что текущая активность надзорных органов является плановой внутренней работой ведомств, которая вряд ли заставит американского гиганта изменить свою политику.
Ранее сообщалось, что американская корпорация может столкнуться с запретом работы в России. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании из-за отсутствия обязательного российского программного обеспечения в предпродажной установке на гаджетах. Специалисты ведомства проверяют соблюдение норм отечественного законодательства.
По мнению Алехина, для конечных потребителей ситуация останется стабильной, так как компания Apple на сегодняшний день официально не представлена в России. Юридическое отсутствие офиса и прямого импорта делает любые предписания ведомств малоэффективными для производителя. В условиях дефицита официальных каналов поставки российский рынок ждут перемены, связанные с перераспределением логистических потоков и усилением роли посредников.
"Американской компании абсолютно все равно на предписания российского ведомства — просто потому, что она не находится в юрисдикции РФ. Сотрудники ФАС выполняют свою работу: пишут, проверяют — это обычная процедура. Для граждан она ничем не грозит", — отметил он.
Специалист подчеркнул, что требование о предустановке софта на практике трудноприменимо к устройствам Apple. Основная масса техники попадает в страну через альтернативный экспорт из Казахстана и других государств. Требовать распаковки каждого смартфона для ручной заливки программ от импортеров практически невозможно. К тому же, для глобальной корпорации местная аудитория не является приоритетной. На фоне глобальных продаж запрет Apple в России рассматривается как локальный инцидент, не влияющий на мировую финансовую отчетность бренда.
"Для Apple российский рынок микроскопический, его практически не существует. Из примерно 100 миллионов смартфонов в стране около 70–80 миллионов работают на Android. Продукция Apple доступна не каждому. Наши 5 миллионов пользователей не играют роли на фоне мировых продаж — 200 миллионов устройств", — пояснил эксперт.
Эксперт также напомнил, что владельцы iPhone уже давно адаптировались к существующим ограничениям. В то время как пользователи Apple ищут способы сохранить функциональность устройств, архитектура других операционных систем предлагает иные пути решения проблем. Так, тайный козырь владельцев Android заключается в открытости системы, позволяющей устанавливать любой софт в обход официальных магазинов.
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