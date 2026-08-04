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Осанка управляет поведением? Учёные выяснили, как спина влияет на риск, страх и эмоции

Наука » Экология » Человек

Исследование показало: осанка влияет на решения и уверенность. Почти 200 участников, сами того не замечая, меняли позу из-за расположения оборудования. Ровная спина повышала склонность к обдуманному риску и ощущение гордости, а сутулость — к излишней осторожности.

Упражнение для осанки
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Упражнение для осанки

Как осанка меняет стратегию поведения

В ходе исследования участникам предложили сыграть в виртуальную игру с надуванием шарика. Суть была проста: чем крупнее объект, тем выше потенциальная награда, но лопнувший шарик означал обнуление результатов.

Выяснилось, что снятие зажимов в плечах через выравнивание позвоночника напрямую связано с готовностью человека идти на обдуманный риск. Испытуемые с прямой осанкой не только действовали смелее, но и сообщали об ощущении внутреннего подъема.

"Часто люди не замечают, как привычка горбиться за столом постепенно формирует постоянный мышечный спазм, который ограничивает не только амплитуду движений, но и общее самочувствие. Работа с осанкой — это первый шаг к возвращению контроля над своим телом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв.

Эргономика рабочего места и эмоциональный фон

Проблема заключается в том, что современное рабочее пространство зачастую вынуждает принимать закрытые позы. Когда планшет или монитор находится слишком низко, человек невольно опускает голову, что приводит к перенапряжению воротниковой зоны.

Это не просто физический дискомфорт — постоянное напряжение в шее негативно сказывается на настроении, провоцируя излишнюю осторожность и неуверенность.

"Мы недооцениваем влияние бытовых привычек на нашу продуктивность. Если вы чувствуете постоянную скованность в середине дня, пора обратить внимание на то, как именно вы сидите. Исправление этих мелочей помогает телу функционировать эффективнее", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Точность измерений в биомеханике

Главным достоинством эксперимента стало использование программного обеспечения для фиксации угла наклона шеи. Это позволило исключить субъективный фактор: участники не понимали, что их позу меняют, а значит, они не могли подстроить свое поведение под ожидания исследователей.

Подобный подход к контролю положения тела доказал, что коррекция даже небольших перекосов в мышечном корсете способна влиять на психотип человека.

"Коррекция осанки — это не только про эстетику. Это про создание фундамента для нормального кровообращения и отсутствия лишних нервных сигналов о боли, которые мозг считывает как угрозу, заставляя нас проявлять излишнюю осторожность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru спортивный массажист Денис Захаров.

Позиция тела Психологический эффект
Прямая спина Готовность к риску, уверенность
Сутулость Повышенная осторожность, пассивность

Ответы на популярные вопросы о влиянии осанки

Может ли осанка кардинально изменить жизнь?

Нет, изменение одного лишь положения тела не гарантирует глобальных перемен, однако это значимый фактор, который меняет ежедневный эмоциональный настрой.

Нужно ли специально контролировать спину каждую минуту?

Лучше всего организовать эргономичное пространство так, чтобы правильная поза поддерживалась естественным образом, без постоянного напряжения.

Как понять, что поза влияет на принятие решений?

Если вы чувствуете скованность или подавленность, попробуйте изменить положение монитора или высоту стула — часто после этого меняется и восприятие текущих задач.

С какого возраста стоит следить за осанкой?

Формирование привычек биомеханики полезно в любом возрасте, так как это снижает нагрузку на суставы и мышцы.

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Экспертная проверка: инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, спортивный массажист Денис Захаров
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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