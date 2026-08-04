Итальянские ученые обнаружили связь между соцсетями и низкой успеваемостью

Итальянские исследователи проанализировали лонгитюдные данные 5227 школьников 7-16 лет и обнаружили статистическую связь между ранним созданием аккаунта в соцсетях и снижением успеваемости по математике и итальянскому языку. Метод разности разностей с контролем за предыдущей успеваемостью и сопутствующими факторами позволил авторам интерпретировать эту связь как причинный негативный эффект.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поколение Альфа

Работа опубликована в Nature Human Behaviour, но она основана на наблюдательных данных и опроснике, поэтому вывод о причинности требует дополнительной проверки на других выборках и в других условиях.

Что показал анализ

Ученики, заведшие аккаунт в шестом классе (примерно 11-12 лет), к восьмому классу показали результаты ниже на 0,22 стандартных отклонения по итальянскому языку и на 0,18 — по математике.

К десятому классу разрыв сохранялся: 0,22 и 0,27 стандартных отклонения соответственно. Те, кто начал пользоваться соцсетями в седьмом классе, тоже отставали, но в меньшей степени. Для восьмого класса эффект по математике не достиг статистической значимости. По английскому языку значимых различий не выявлено.

Дополнительный анализ показал: более интенсивное пользование смартфоном (по шкале SPS-A) коррелирует с худшей успеваемостью и более ранним входом в соцсети.

Родительский контроль и доступ к онлайн-активностям ребёнка ассоциированы с более поздним созданием аккаунта и лучшими оценками. Субъективное благополучие учеников не имело значимой связи с успеваемостью и лишь слабо коррелировало с длительностью пребывания в соцсетях.

Как исследовали

Тип работы — лонгитюдный анализ панельных данных с применением метода разности разностей (difference-in-differences). Авторы не проводили эксперимент и не назначали детей в группы случайно.

Они опросили 5227 школьников Северной Италии об возрасте начала пользования цифровыми устройствами и создания аккаунтов, а успеваемость измерили по стандартизированным тестам (INVALSI) за несколько учебных лет.

Ключевая идея метода: сравнивать изменение успеваемости у детей, создавших аккаунт раньше, с изменением у тех, кто создал его позже или не создавал вовсе, с поправкой на базовый уровень успеваемости и набор ковариат (пол, происхождение, социально-экономический статус и др.). Если параллельные тренды до входа в соцсети были схожими, разница в динамике после входа атрибутируется эффекту соцсетей.

На каких данных основан вывод

Элемент Что известно из материала Выборка 5227 учеников 7-16 лет, Северная Италия Данные об устройствах и соцсетях Самоотчётные опросники (возраст первого использования, наличие аккаунта) Данные об успеваемости Стандартизированные тесты INVALSI (математика, итальянский, английский), лонгитюдные баллы Метод причинного вывода Difference-in-differences с контролем за предыдущей успеваемостью и ковариатами Проверка параллельных трендов Материал не уточняет, проводилась ли формальная проверка Внешняя валидация Не упомянута

Главное ограничение данных — самоотчётный характер сведений о цифровом поведении. Дети могли неточно указывать возраст создания аккаунта или время экрана. Кроме того, выборка ограничена Северной Италией, что снижает переносимость результатов на другие культурные и образовательные контексты.

Где проходит граница вывода

Метод разности разностей усиливает аргумент в пользу причинности, но не заменяет эксперимент. Непроверенные факторы — например, родительский стиль воспитания, мотивация ребёнка, качество школы или невидимые семейные стрессоры — могли одновременно влиять и на ранний доступ к соцсетям, и на успеваемость. Авторы контролировали наблюдаемые ковариаты, но остаточная конфаундинг-ошибка возможна.

Отсутствие эффекта по английскому языку требует интерпретации. Возможно, английский в итальянских школах преподаётся иначе, или дети компенсируют дефицит внимания дополнительной практикой языка в соцсетях. Материал не содержит проверки этих гипотез.

Эффект измеряется в долях стандартного отклонения (0,07-0,27). На индивидуальном уровне это может быть незаметно, но на популяционном — означает систематический сдвиг распределения оценок. Перевод в школьные оценки или вероятность неудачи в экзамене не приведён.

Что нужно проверить дальше

Независимое воспроизведение на других выборках — в других странах, с другими системами образования, с объектными данными о времени экрана (не опросниками). Проверка предположения параллельных трендов до входа в соцсети.

Анализ механизмов: через что именно соцсети влияют на успеваемость — сон, внимание, время на домашние задания, тревожность? Материал упоминает интенсивность смартфона как медиатор, но не тестирует полную медиационную модель.

Работа Гуи и коллег — один из немногих крупномасштабных лонгитюдных анализов с попыткой причинного вывода. Она сдвигает доказательную базу от "совсем нет данных" к "есть согласованные наблюдательные признаки негативного эффекта", но окончательный ответ потребует либо естественных экспериментов (резкие изменения политики возрастных ограничений), либо полевых интервенций с рандомизацией.

Ответы на популярные вопросы

Это эксперимент или наблюдение?

Наблюдательное исследование. Исследователи не назначали детей в группы, а анализировали уже имеющиеся различия в возрасте создания аккаунта.

Доказывает ли работа, что соцсети вызывают плохие оценки?

Работа использует метод, приближающий к причинному выводу, но остаточные непроверенные факторы могут объяснять связь. Причинность не доказана окончательно.

Насколько велик эффект?

От 0,07 до 0,27 стандартного отклонения в зависимости от предмета и возраста входа. Это популяционный эффект, для отдельного ребёнка он может быть неощутимым.

Почему английский язык не пострадал?

Материал не содержит объяснения. Требуются отдельные гипотезы и проверки.