Мечты о киборгах стали реальностью: ученые США научили технику слышать беззвучный шепот мозга

Американские нейрофизиологи совершили прорыв в области нейрокомпьютерных интерфейсов, научившись преобразовывать активность человеческого мозга в печатный текст без хирургического вмешательства. Новая технология позволяет считывать мысли на расстоянии, исключая необходимость вживления электродов под черепную коробку. Это открывает прямой путь к созданию устройств, которые вернут возможность общения парализованным людям и позволят управлять техникой буквально силой мысли.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Робот сидит за компьютером

Как мысли становятся буквами: технология Brain2Qwerty

В эксперименте участвовали 35 добровольцев, которым предлагали запоминать фразы и имитировать их набор на клавиатуре. Главное отличие этой работы от проектов Илона Маска заключается в полном отсутствии инвазии. Ученые использовали внешние датчики, фиксирующие электрические импульсы и магнитные поля нейронов. Пока человек концентрировался на нажатии виртуальных клавиш, система фиксировала малейшие колебания активности коры головного мозга.

"Мы видим, как современные алгоритмы справляются с обработкой сигналов, которые раньше считались слишком зашумленными для точного анализа. Это не просто перевод импульса в букву, а сложная математическая модель, которая понимает структуру языка", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Сердцем системы стал алгоритм глубокого обучения Brain2Qwerty. Разработчики объединили сверточные модули, способные выделять паттерны в хаотичных сигналах, и архитектуру трансформеров, которая широко применяется в современных нейросетях. Для повышения точности была подключена предварительно обученная языковая модель, которая "догадывается", какое слово собирается напечатать пользователь, исходя из контекста, подобно функции Т9 в смартфоне. Подобные вычислительные мощности сегодня применяются даже в таких далеких сферах, как анализ антивирусной защиты морских актиний.

Магнетизм против электричества: что точнее считывает мозг

Исследователи сравнили два метода фиксации данных: электроэнцефалографию (ЭЭГ) и магнитоэнцефалографию (МЭГ). Выяснилось, что регистрация магнитных полей, создаваемых нейронами, дает на порядок более чистую картину. При использовании МЭГ средняя частота ошибок составила около 29%, а у наиболее "сосредоточенных" участников этот показатель опустился до впечатляющих 18%. Для сравнения, обычная ЭЭГ, которую можно встретить в любой клинике, показала ошибку в 65%, что делает её малопригодной для быстрого набора текста.

"Магнитные поля проходят сквозь ткани головы практически без искажений, в отличие от электрических сигналов, которые гаснут и рассеиваются черепной костью. Именно поэтому МЭГ дает такую четкость, позволяя видеть работу мозга в реальном времени", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Важным достижением стало то, что алгоритм успешно декодировал предложения, которые не входили в обучающую выборку. Это доказывает, что система не просто "зазубрила" реакции мозга на конкретные фразы, а научилась понимать сам принцип генерации команд для нажатия клавиш. Такие фундаментальные открытия в понимании природных процессов напоминают то, как ученые находят жизнь в экстремальных условиях Антарктиды.

Метод считывания Средний уровень ошибок Магнитоэнцефалография (МЭГ) 29% (минимум 18%) Электроэнцефалография (ЭЭГ) 65%

От набора текста к управлению экзоскелетами

Отказ от вживления чипов снимает главную проблему — риск воспалений и необходимость сложной нейрохирургической операции. Это делает технологию доступной не только для тяжелобольных людей, но и для массового потребителя в будущем. Специалисты полагают, что в перспективе мозг сможет напрямую отдавать команды бытовой технике или сложным протезам. Пока одни ученые изучают изоляцию океанов на спутниках Юпитера, другие взламывают "биологическую изоляцию" человеческого сознания.

"Нейронные связи человека крайне пластичны. Если дать пациенту удобный инструмент обратной связи, мозг сам адаптируется к командам системы, и точность распознавания вырастет естественным путем", — отметила в беседе с Pravda.Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Ответы на популярные вопросы о чтении мыслей

Нужно ли брить голову для использования этой технологии?

Нет, неинвазивные методы, такие как МЭГ и ЭЭГ, работают через кожу и волосы. Однако для МЭГ требуется специальное оборудование, которое пока является довольно громоздким.

Может ли компьютер прочитать тайные мысли без желания человека?

На данном этапе алгоритм обучается на конкретных задачах (имитация набора текста). Случайные образы и внутренний монолог система пока не способна превратить в связный текст.

Заменит ли это чипы Neuralink Илона Маска?

Это альтернативный путь. Вживленные чипы дают более высокую точность, но внешние датчики безопаснее и не требуют операции, что критически важно для массового применения.

Когда технология станет доступна в больницах?

Сейчас система находится на стадии лабораторного прототипа. Основная задача ученых — уменьшить размеры датчиков до портативного шлема и снизить процент ошибок при распознавании.

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