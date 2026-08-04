Луна исчезла на глазах у средневекового мира: ученые нашли причину загадочной тьмы 1110 года

В 1110 году жители Европы и Азии стали свидетелями пугающего небесного явления: Луна, находившаяся в фазе полнолуния, внезапно исчезла с ночного небосвода. На протяжении столетий это событие считалось мистической загадкой или оптической иллюзией, описанной в средневековых хрониках. Однако современные исследования ледяных кернов и архивных записей позволили ученым восстановить цепочку событий, превративших ночное светило в "черное пятно". Причиной глобальной тьмы стал не божественный гнев, а мощнейшее извержение вулкана Асама в Японии, чьи выбросы радикально изменили прозрачность земной атмосферы.
Средневековые летописцы описывали 1110 год как время тревожных знамений. Согласно хроникам, Луна не просто померкла, а полностью растворилась во тьме, при этом звезды оставались видимыми. Это ключевое отличие от обычного облачного неба заставило ученых искать причину в стратосфере. Огромное облако сульфатных аэрозолей, поднявшееся на высоту десятков километров, создало плотный фильтр, который практически не пропускал отраженный солнечный свет от Луны. Подобные процессы иногда наблюдаются и сегодня, когда погодные аномалии становятся следствием резких изменений в составе атмосферы.
"Такое явление называется темным лунным затмением. В отличие от типичного 'кровавого' затмения, когда атмосфера преломляет красный свет, избыток вулканической пыли и серы блокирует спектр полностью. Для наблюдателя на Земле это выглядит так, будто объект просто стерли ластиком", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Чтобы подтвердить теорию вулканического вмешательства, исследователи обратились к анализу ледяных щитов Гренландии и Антарктиды. Лед хранит в себе "химическую память" планеты: каждый значимый выброс в атмосферу оседает слоем микрочастиц. Долгое время считалось, что всплеск содержания серы в начале XII века связан с извержением исландского вулкана Гекла, но уточненная датировка кернов указала на другой источник. Примечательно, что даже в самых суровых условиях, где обнаруживают сообщества микроорганизмов вдали от океана, природа оставляет четкие следы глобальных катастроф.
"Геологические данные — это самый надежный протокол событий прошлого. Когда мы находим слой серы, четко совпадающий по времени с записями астрономов о 'пропавшей Луне', пазл складывается. Это был не локальный туман, а планетарное замутнение воздуха", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.
|Параметр события 1110 года
|Описание и последствия
|Основная причина
|Извержение вулкана Асама (Япония)
|Состав облака
|Высокая концентрация сульфатных аэрозолей
|Влияние на Солнце
|Значительное снижение яркости и потускнение
|Влияние на Луну
|Полное визуальное исчезновение в фазе полнолуния
Виновником "исчезновения" Луны признан вулкан Асама, расположенный на острове Хонсю. Согласно японским хроникам того времени, извержение 1108 года было катастрофическим: "огонь поднялся в небо, а пепел покрыл поля, сделав их непригодными для возделывания". Частицы серы, выброшенные в стратосферу, циркулировали вокруг Земли в течение нескольких лет, достигнув пиковой плотности к 1110 году. Сегодня изучение таких процессов помогает нам понять, как может повести себя планета в будущем, будь то извержение или случайное падение ракеты на поверхность Луны.
"История с Асамой показывает, насколько уязвима наша небесная видимость. Даже если мы обсуждаем следы древних океанов на Венере, мы должны помнить: атмосфера — это тонкий фильтр, который любая крупная геологическая активность может превратить в непроницаемый щит", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Мелким частицам серы и пепла требуется время, чтобы подняться в верхние слои стратосферы и равномерно распределиться по земному шару под воздействием воздушных потоков. Пик концентрации аэрозолей, достаточный для полного сокрытия спутника, пришелся на второй год после катастрофы.
Да, средневековые записи уточняют, что звезды оставались видны. Это доказывает, что препятствие находилось очень высоко в атмосфере и было достаточно разреженным, чтобы не скрывать точечные источники света, но достаточно плотным, чтобы поглотить рассеянный свет от диска Луны.
Это вполне возможно при мощном извержении уровня Тамборы или Кракатау. Современные приборы позволят предсказать такое явление заранее, но визуально Луна снова может "пропасть" на несколько ночей для жителей всей планеты.
Исследователи сопоставили химический состав серы из ледяных кернов Гренландии с составом лавы и пепла японского вулкана Асама. Генетический "отпечаток" породы совпал, подтвердив исторические записи японских чиновников о великом извержении.
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