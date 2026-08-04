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Луна готовится принять "посылку" с Земли: ступень Falcon 9 летит к столкновению с поверхностью

Наука » Экология » Космос

Отработанная ступень ракеты Falcon 9, которая помогла вывести на орбиту частные лунные модули в начале 2025 года, находится на курсе неизбежного столкновения со спутником Земли. Удар обломка весом в несколько тонн ожидается 5 августа в районе кратера Эйнштейн. Этот инцидент, ставший результатом непредсказуемой игры гравитации и солнечного ветра, заставил NASA и SpaceX экстренно пересмотреть протоколы утилизации космического мусора в глубоком космосе, чтобы защитить будущие лунные базы от "бомбардировки" собственным оборудованием.

Falcon 9 — многоразовая тяжёлая ракета орбитального класса,
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by Joshua Conti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Falcon 9 — многоразовая тяжёлая ракета орбитального класса,

Хроника падения: когда и куда рухнет Falcon 9

Верхняя ступень носителя SpaceX, запущенная в январе 2025 года для отправки аппаратов компаний Firefly Aerospace и ispace, завершит свой путь на западном крае Луны. По расчетам астронома Билла Грея, столкновение произойдет 5 августа в 02:35 по восточному времени США. Объект врежется в поверхность в районе кратера Эйнштейн, высвободив энергию, эквивалентную взрыву до трех тонн тротила. Хотя вспышку не увидят любители с обычными биноклями, профессиональные обсерватории надеются зафиксировать поднявшийся пылевой шлейф.

"Такие события — это всегда ценный шанс для науки. Даже если столкновение не было запланировано, образовавшийся кратер и выброс грунта позволяют заглянуть под поверхность Луны, не тратя миллионы на бурение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Почему ступень не удалось увести с орбиты

Джулианна Шейман, курирующая научные программы в SpaceX, подчеркнула, что инцидент не является преднамеренным актом. В отличие от низких околоземных орбит, где навигация зонда позволяет точно направить аппарат в атмосферу для сгорания, миссии на высокие энергетические орбиты гораздо сложнее. На траекторию Falcon 9 повлияли внешние факторы: давление солнечного излучения и гравитационные возмущения, которые постепенно "притянули" железную конструкцию к Луне. Стандартные процедуры пассивации (слив остатков топлива) были выполнены, но этого недостаточно для полного контроля в межпланетном пространстве.

Параметр события Данные миссии Falcon 9
Дата столкновения 5 августа 2026 года
Точка удара Район кратера Эйнштейн
Энергия взрыва 2-3 тонны в тротиловом эквиваленте
Причина падения Гравитационные силы и солнечная активность

Для обеспечения надежной работы в будущем специалистам потребуются новые технологии, подобные тем, что NASA проверит в ближайшее время для уточнения координат объектов в лунном регионе. Без точного понимания позиции каждой отработанной "железки" окололунное пространство может превратиться в опасную свалку.

История лунных ударов: от науки до хаоса

Луна уже не раз становилась мишенью для земных аппаратов. В 2022 году на спутник упала китайская ракета от миссии "Чанъэ-5 Т1", оставив после себя странный двойной кратер. Однако раньше такие аварии часто превращали в эксперименты. В эпоху программы "Аполлон" ступени Saturn V направляли на Луну специально, чтобы сейсмометры зафиксировали вибрации недр. Аналогично в 2009 году блок "Центавр" протаранил южный полюс, что помогло найти в вечной тени водяной лед. Сегодня, когда NASA готовит астронавтов к долгосрочному пребыванию на поверхности, неуправляемые падения вызывают всё больше вопросов.

"Проблема в том, что на Луне нет атмосферы. Любой мусор, который мы там оставляем, никуда не денется миллиарды лет. Если мы не научимся контролировать финал жизни ракетных ступеней, мы рискуем повредить будущую инфраструктуру еще до её постройки", — отметил в интервью Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Безопасность будущих миссий и мониторинг

Сейчас риск попадания обломка в действующий аппарат крайне мал, но с ростом трафика он будет только расти. NASA и SpaceX уже ищут способы более "чистой" утилизации для высокоэнергетических пусков. За текущим падением Falcon 9 будут следить сразу несколько "глаз" с орбиты: американский зонд Lunar Reconnaissance Orbiter сделает снимки "до" и "после", а корейский аппарат Danuri попытается поймать момент самого удара. Пока ученые ищут черные дыры в истории Галактики, инженеры на Земле пытаются навести порядок в собственном "космическом дворе".

"Важно понимать, что физика движения в системе Земля — Луна гораздо сложнее, чем у поверхности нашей планеты. Малейшее отклонение, и объект может годами кружить, прежде чем гравитационная ловушка сработает", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о столкновениях с Луной

Опасно ли падение Falcon 9 для людей на Земле?

Нет, это событие происходит на расстоянии 384 тысяч километров и никак не влияет на нашу планету. Вся энергия удара поглощается поверхностью Луны.

Почему ракету нельзя было просто взорвать в космосе?

Взрыв превратил бы одну крупную ступень в тысячи мелких осколков. Это создало бы гораздо более серьезную угрозу для других спутников и будущих пилотируемых кораблей.

Будет ли виден кратер в обычный телескоп?

Свежий кратер будет иметь диаметр около 10-20 метров. Разглядеть такой объект с Земли даже в мощный любительский телескоп невозможно, требуются орбитальные зонды.

Как NASA планирует бороться с такими инцидентами?

Инженеры рассматривают варианты сохранения резервного запаса топлива для контролируемого увода ступеней на безопасные орбиты-захоронения или их намеренного уничтожения в необитаемых зонах.

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Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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