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Ученые заглянули внутрь клеток актинии: новый метод раскрыл тайну древней антивирусной защиты

Наука » Экология » Природа

Биофизик Дарья Алешкина адаптировала методы RNA-PLA и RNA-puro-PLA для изучения эмбрионов морской актинии Nematostella vectensis и впервые показала пространственную близость двух древних иммунных белков в планулах.

Ученый в лаборатории
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ученый в лаборатории

Работа, опубликованная в Nature Ecology & Evolution (Sharoni et al., 2026), демонстрирует, как новые инструменты позволяют видеть внутриклеточные процессы на уровне отдельных молекул, но выводы касаются модели беспозвоночного и не переносятся на иммунитет млекопитающих без дополнительной проверки.

Что показала работа

Главный результат — внедрение в лабораторию Йеху Морана (Иерусалим) двух методов, разработанных Алешкиной ранее: RNA-PLA (proximity ligation assay для РНК-белковых взаимодействий) и RNA-puro-PLA (визуализация трансляции конкретной мРНК с помощью пуромицина).

С их помощью авторам удалось зафиксировать тесное пространственное соседство двух ключевых белков антивирусной защиты в эмбрионах актинии. Это первое прямое доказательство их взаимодействия в vivo на ранних стадиях развития кишечнополостных.

Как исследователи получили результат

Алешкина перенесла методический опыт из докторской работы в Карловом университете (Прага), где создала оба подхода для анализа ооцитов и ранних эмбрионов млекопитающих. В Иерусалиме она адаптировала протоколы микроинъекций и PLA для планулам N. vectensis - свободно плавающих личинок актинии — и обучала этим методам сотрудников лаборатории.

Ключевое отличие от стандартных подходов: RNA-PLA и RNA-puro-PLA не усредняют сигнал по популяции клеток, а показывают отдельные события связи РНК с белком и моменты трансляции в отдельной клетке.

Что позволяют методы и чем они отличаются

RNA-PLA фиксирует физическую близость конкретной РНК и белка (менее 40 нм), RNA-puro-PLA — активную трансляцию данной мРНК в момент измерения. Полисомный профилирование даёт только усреднённую картину по тысячам клеток, обычный smFISH показывает только локализацию РНК.

Новые методы добавляют временную и пространственную разрешённость на уровне одиночных молекул. По словам Алешкиной, воспроизводимость подтверждена тем, что подходы уже используют другие группы — в том числе для изучения вирусных РНК в EBV-инфицированных B-клетках человека.

Где проходит граница вывода

Работа проводится на модели беспозвоночного — морской актинии, которая отстоялась от линии млекопитающих более 600 млн лет назад. Выявленное взаимодействие белков демонстрирует сохранность отдельных модулей антивирусной защиты, но не доказывает, что тот же механизм работает у людей так же.

Материал не содержит данных о функциональной роли этого взаимодействия при реальной вирусной инфекции актинии: показана лишь пространственная близость в неинфицированных или стимулированных эмбрионах. Независимое воспроизведение результата другой лабораторией не сообщается.

Что нужно проверить дальше

Алешкина планирует развивать независимую программу: получить стартовые гранты, создать свою группу и перейти от описания пространственной близости к выявлению причинно-следственных связей — например, с помощью нокаута или модификации одного из белков и проверки уязвимости к вирусам. До тех пор показанная колокализация остаётся важным, но корреляционным наблюдением.

"Методы RNA-PLA и RNA-puro-PLA — это шаг от популяционных усреднений к одиночным молекулярным событиям в живой клетке. Для эволюционной иммунологии это значит возможность сравнивать не просто наличие генов, а реальную динамику их работы в гомологичных клетках далеких таксонов. Но пространственная близость двух белков ещё не доказывает их функциональное взаимодействие при инфекции — для этого нужны генетические манипуляции, которых в актиниях пока нет", — пояснил биофизик Алексей Корнилов.

Адаптация одиночно-молекулярных методов для нестандартной модели расширяет инструментарий эволюционной биологии и позволяет ставить новые вопросы о происхождении антивирусной защиты.

Следующий этап — функциональная валидация выявленных комплексов в инфекционных моделях и проверка сохранности механизмов в более близких к позвоночным группах.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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