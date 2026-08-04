В Новосибирской области создают первую в Сибири плантацию сосны с улучшенными свойствами

В Новосибирской области создают первую для сибирского региона лесосеменную плантацию сосны с улучшенными наследственными свойствами. Объект предназначен для выведения семян, которые позволят выращивать более устойчивые к болезням и климатическим изменениям леса.
Проект направлен на обновление генетического фонда региона и обеспечение лесного хозяйства качественным посадочным материалом. Использование сеянцев с улучшенными характеристиками должно повысить приживаемость новых посадок и общую жизнеспособность восстанавливаемых лесов.
Эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов поясняет, что создание таких плантаций позволяет отобрать лучшие образцы деревьев для семеноводства, однако фактический эффект для экосистемы станет заметен только после перевода выращенного молодняка в категорию полноценных лесных насаждений.
Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.