Погодные аномалии вызвали полегание посевов пшеницы при уборке зерновых

Специалисты лаборатории плодородия почв и мониторинга завершили уборку ранних зерновых культур в рамках многолетнего стационарного опыта. Исследование позволяет оценить продуктивность озимой пшеницы и ячменя при использовании трех типов севооборотов с разной долей пропашных культур: зернотравянопропашного, зернопропашного и зернопаропропашного.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Комбайн Acros 585 и грузовик Kamaz на поле

В текущем сезоне в Белгородской области зафиксированы резкие погодные перепады. Засушливый и жаркий июнь замедлил вегетацию растений, а обильные осадки в июле создали риски при уборке. В частности, за три дня до начала работ выпало около 45 мм влаги, что вместе с сильным ветром вызвало полегание части посевов пшеницы.

Для минимизации потерь исследователи использовали сорт озимой пшеницы "Синтетик". Эта культура характеризуется средней спелостью и устойчивостью к осыпанию зерна, а также к его прорастанию на корню. Уборка была проведена в оптимальные сроки.

Параллельно с пшеницей изучали ячмень сорта "Хаджибей", который генетически устойчив к полеганию. На текущем этапе ученые провели сноповой отбор для предварительного анализа; полная уборка культуры еще не завершена.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что использование разных типов севооборотов помогает понять, как чередование культур влияет на структуру почвы и накопление питательных веществ в зерне. Это позволяет определить наиболее устойчивые схемы земледелия для конкретного региона в условиях климатической нестабильности.

Собранные образцы сейчас проходят анализ, чтобы установить связь между агротехническими методами возделывания и качеством конечного продукта. Результаты помогут уточнить влияние погодных аномалий на питательную ценность зерна, однако итоговые показатели продуктивности будут известны только после полной уборки ячменя.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов