Ракета SpaceX Falcon 9 столкнется с лунным кратером Аристарх в южном полушарии

Вторая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 столкнется с поверхностью Луны в среду, 5 августа 2026 года. Столкновение произойдет из-за сочетания гравитационных сил и солнечной активности, которые вывели объект на неуправляемую траекторию.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Запуск ракеты Starship

Ракета была запущена в рамках секретной миссии NROL-87 для вывода полезной нагрузки на орбиту. Однако после завершения основного этапа ступень не смогла выполнить предписанный маневр и направилась к спутнику Земли. По расчетам, скорость объекта при ударе составит около 1,5 км/с.

Местом падения станет южное полушарие Луны в районе кратера Аристарх. Ожидается, что в результате удара образуется кратер диаметром примерно 20 метров.

Астроном Павел Громов отмечает, что подобные события случаются в космической индустрии: иногда отработанные ступени намеренно отправляют на столкновение с небесными телами, чтобы они не оставались в виде опасного мусора на орбитах, где работают активные спутники.

Аналогичный случай произошел в марте 2022 года, когда на поверхность Луны упала ступень китайской ракеты "Чанчжэн-3C", что привело к образованию двойного кратера. Тот инцидент зафиксировал аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Текущее событие не будет заметно с Земли из-за малого размера будущего кратера и расстояния до Луны, хотя его можно отследить с помощью специализированного оборудования для лунных наблюдений.

Случай с Falcon 9 подчеркивает проблему управления космическим мусором. Результат показывает, что даже при использовании современных носителей возможны отклонения в орбитальной механике, которые приводят к неконтролируемым столкновениям.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов