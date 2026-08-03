Океан спутника Юпитера Европы может быть сильнее изолирован от поверхности

Анализ данных с космического аппарата Juno показал, что подповерхностный океан спутника Юпитера Европы может быть более изолирован от поверхности, чем считалось ранее. Это затрудняет поиск биосигнатур — химических следов жизни, так как им сложнее проникнуть сквозь толстый слой льда наружу.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Юпитер

Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience. В его основе лежат снимки, полученные камерой JunoCam во время сближения аппарата с Европой в сентябре 2022 года. Изучив сложные особенности рельефа поверхности, ученые сделали выводы о характере взаимодействия ледяного панциря с находящейся под ним водой.

Европа считается одним из главных кандидатов на поиск внеземной жизни, так как объем воды в её скрытом океане предположительно превышает общий объем всех океанов Земли. Однако высокая степень изоляции водной среды означает, что прямое получение проб из океана или обнаружение в них органики на поверхности станет сложнее.

Астроном Павел Громов отмечает, что подобные данные критически важны для калибровки приборов будущих миссий: они позволяют точнее определить зоны поиска признаков обитаемости и правильно интерпретировать полученные сигналы.

Результаты работы напрямую касаются миссии Europa Clipper, запуск которой намечен на 2026 год. Спецаппарат оснащен инструментами для анализа состава ледяной оболочки и изучения структуры океана. Несмотря на выявленные сложности с доступностью воды, технологические возможности зонда позволяют детально изучить пригодность спутника для жизни.

Текущее исследование уточняет модель взаимодействия льда и воды на Европе, но не исключает существования локальных зон прорыва океана на поверхность. Для подтверждения полной изоляции или поиска "окон" в ледяном панцире потребуются данные с приборов Europa Clipper.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов