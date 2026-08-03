Полярная пустыня оказалась населённой: Кровавый водопад скрывал жизнь вдали от океана

В Антарктиде обнаружили активное сообщество морских микроорганизмов в месте, которое находится в десятках километров от океана. Речь идет о "Кровавом водопаде" на восточном краю ледника Тейлора в долинах Мак-Мердо. Наличие здесь специфических морских видов доказывает, что система вод, питающая этот поток, имеет океаническое происхождение.

Фото: Openverse by szeke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Антарктида

Оазис в полярной пустыне

Кровавый водопад получил свое название из-за ярко-красного цвета воды, которая стекает по скалам в озеро Бонни. Этот оттенок обусловлен высоким содержанием железа в солевом растворе (рапе). До настоящего времени происхождение этой воды оставалось предметом дискуссий, однако анализ биологического состава прояснил ситуацию.

Исследователи изучили 167 проб воды, воздуха и донных отложений. С помощью генетических методов анализа они обнаружили, что микроорганизмы в красном льду и иле у края ледника почти полностью относятся к морским видам. При этом на окружающих территориях доминируют наземные организмы и виды, характерные для пресной воды.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что обнаружение живых морских сообществ в глубине континента свидетельствует об их способности адаптироваться к экстремальной изоляции и резкой смене условий среды.

Механизм изоляции

Согласно данным, опубликованным в журнале Nature Geoscience, эта водная система возникла в периоды потепления, когда морская вода затопила долину Тейлора. Позже, когда уровень океана упал, а ледник начал наступать, часть соленой воды оказалась заблокирована под толщей льда.

Анализ матричной РНК (mRNA) показал, что микробы не просто законсервировались в ледяном плену, а продолжают проявлять биологическую активность. Это означает, что сообщество сохранило связь с древней морской средой и смогло выжить в условиях полной изоляции от океана.

Результаты работы помогают точнее определить масштабы древних наводнений в этом регионе: расстояние, на которое продвинулись морские организмы вглубь долин, служит индикатором того, как далеко заходила вода в прошлом.

На текущий момент ученым предстоит провести дополнительные геномные исследования. Это позволит установить точное время разделения наземных и морских микробных сообществ в данной локации.