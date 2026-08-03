Принцессы Древнего Египта владели навыками стрельбы из лука и боя

Анализ останков пяти принцесс Древнего Египта эпохи Среднего царства показал, что оружие в их гробницах не было чисто церемониальным атрибутом. Состояние костей указывает на то, что женщины проходили реальную физическую подготовку и владели навыками стрельбы из лука и обращения с холодным оружием. Работа опубликована в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Древнеегипетский храм

Исследователи под руководством доктора Зейнаб Хашеш изучили мумии, которые были найдены в Дахшуре в 1890-х годах, но затем пропали из поля зрения науки и вновь обнаружились в Египетском музее только в 2020 году. Объектами анализа стали останки дочерей фараона Аменемхата II (Кенмет, Итауерет, Ита и Сататхомерит) и принцессы Нуб-Хотеп.

Физические следы подготовки

Биоархеологическое исследование сосредоточилось на местах прикрепления мышц к костям и следах травм. У принцесс обнаружили гипертрофированные мышечные крепления в области верхних конечностей, которые характерны для людей, регулярно выполняющих высокоинтенсивные повторяющиеся действия — например, натяжение тетивы лука или стабилизацию тяжелого оружия.

Конкретные находки по скелетам различаются: принцесса Ита (28–34 года) имела развитую мускулатуру верхней части тела, что говорит о привычном использовании булав или кинжалов. Принцесса Итауерет (20–34 года) оказалась квалифицированным лучником. Аналогичные признаки физической подготовки зафиксировали у принцессы Нуб-Хотеп и царя Хора.

Археолог Павел Синицын поясняет, что такие изменения в структуре костной ткани возникают только при систематических нагрузках. Это позволяет перевести статус найденного оружия из категории «символический дар» в категорию «инструмент повседневной практики».

Травмы и социальный статус

Помимо спортивной подготовки, кости зафиксировали следы тяжелых жизненных испытаний. У принцессы Итауерет обнаружены переломы ребер и стопы, которые могли стать результатом сильного удара или падения с высоты. Также выявлены признаки хронических инфекций и возможного недоедания.

Авторы работы отмечают, что высокий социальный статус не защищал женщин от физических травм и болезней. Однако качество заживления переломов свидетельствует о том, что принцессы имели доступ к лучшей медицинской помощи своего времени.

Исследование ограничено тем, что черепа всех шести мумий были утрачены в начале XX века, что не позволяет провести полный антропологический анализ. Кроме того, ученые еще не провели изотопный анализ, который помог бы точно определить рацион питания и характер дефицита питательных веществ. В ближайшее время планируется создать 3D-модели останков для более детального изучения их здоровья и политической роли при жизни.

Экспертная проверка: Павел Синицын, археолог