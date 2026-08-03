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До столкновения — считаные метры: японская миссия проверила технологию защиты Земли от астероидов

Наука » Экология » Космос

Межпланетная станция "Хаябуса-2" зафиксировала точные размеры и форму околоземного астероида Торифунэ при пролете мимо него 5 июля 2026 года. Данные анализа подтвердили, что объект состоит из двух долей: его длина вдоль основной оси составляет 840 метров, вдоль вторичной — 340 метров, а средний диаметр равен 540 метрам.

Грузовой космический корабль HTV-X1
Фото: commons.wikimedia.org by NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грузовой космический корабль HTV-X1

Аппарат пролетел на расстоянии около 400 метров от поверхности объекта. Это самый близкий подход автоматического зонда к телам Солнечной системы за всю историю космических исследований. Точность навигации оказалась высокой: фактическая точка пролета отклонилась от целевой всего на 120 метров.

Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) рассматривают такой результат как проверку технологий планетарной защиты. Высокая точность сближения доказывает возможность намеренного столкновения аппарата с астероидом для изменения его траектории в случае угрозы Земле.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что минимальное расстояние пролета и малая погрешность навигации позволяют оценить реальные возможности систем управления зондом при работе с объектами малого размера в глубоком космосе.

По габаритам Торифунэ лишь немногим превосходит астероид Рюгу, который "Хаябуса-2" изучала ранее, включая забор проб грунта. После завершения анализа данных по Торифунэ станция продолжит движение к своей финальной цели — околоземному астероиду 1998 KY26.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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