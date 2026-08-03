Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пересадка микробиоты в капсулах помогла пациентам с бессонницей дольше спать
Жители части домов в Курске могут столкнуться с проблемами при включении отопления
Штрафы за парковку на газонах в Омске достигли 7,6 миллиона рублей
Семьям в Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей на каждого ребенка к школе
Ремонт почти 19 километров городских улиц Кирова завершат к сентябрю
Чувашия создала стратегический резерв топлива для работы критической инфраструктуры
В Кировской области создают систему подготовки кадров для сельского хозяйства
Роспотребнадзор подтвердил полную безопасность воды на всех пляжах Сочи
Тюменские водители массово выходят из тени: легализация перевозок побила все прошлые рекорды

На Луне хотят включить привычную навигацию: NASA проверит работу земных сигналов в космосе

Наука » Экология » Космос

NASA передала компании Intuitive Machines навигационный модуль NavCube3-mini для установки на спутник Altus-1. Устройство должно проверить возможность использования земных сигналов GPS и Galileo для определения координат в лунном регионе, что станет основой будущей инфраструктуры связи на Луне.

Космонавты на спутнике
Фото: friendsofnasa.org by International Space Station, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Космонавты на спутнике

NavCube3-mini представляет собой компактный приемник весом 3,5 фунта (около 1,6 кг) и размером примерно с половину коробки для обуви. Прибор потребляет менее 20 Вт электроэнергии и способен определять точное положение космического аппарата далеко за пределами земной орбиты. Разработка велась в Центре космических полетов Годдарда.

Модуль будет работать в составе первого спутника-ретранслятора Altus-1, который станет частью сети коммерческих сервисов Near Space Network Services. Эта сеть призвана обеспечить связь и навигацию для роверов и астронавтов программы Artemis, особенно в районе Южного полюса Луны, где прямая радиосвязь с Землей затруднена.

Перед отправкой заказчику оборудование прошло серию испытаний в Центре Годдарда. Инженеры провели тесты на вибрацию для имитации условий запуска, проверили работу в термовакуумных камерах и оценили электромагнитную совместимость с другими системами спутника. Функциональность прибора подтверждали с помощью симуляций сигналов GPS и Galileo.

Астроном Павел Громов поясняет, что использование земных навигационных систем на таком расстоянии — сложная техническая задача, так как сигналы значительно ослабевают. Успешная работа NavCube3-mini позволит подтвердить жизнеспособность этого метода перед развертыванием полноценной лунной навигационной сети.

Текущий этап работы является технологической демонстрацией. Результаты миссии Altus-1 позволят понять, достаточно ли точности и стабильности сигналов GNSS для автономного управления аппаратами на Луне, или потребуется создание собственной локальной системы позиционирования.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Военные новости
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
В Кировской области создают систему подготовки кадров для сельского хозяйства
Роспотребнадзор подтвердил полную безопасность воды на всех пляжах Сочи
Тюменские водители массово выходят из тени: легализация перевозок побила все прошлые рекорды
Вертикальный хвост и медленное моргание: как понять, что ваша кошка счастлива
В Кирово-Чепецке запретили купаться в реке из-за кишечной палочки
СКЖД перечислила более 5,6 млрд рублей в бюджеты регионов Юга России и Северного Кавказа
Водителям придется сменить маршрут 7 августа при проезде по трассе Орел – Тамбов
Млечный Путь — огромное кладбище? Астрофизики насчитали в нём миллионы скрытых чёрных дыр
До столкновения — считаные метры: японская миссия проверила технологию защиты Земли от астероидов
Рим пал не так, как учили: в Паннонии нашли генетический след, меняющий древнюю историю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.