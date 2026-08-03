На Луне хотят включить привычную навигацию: NASA проверит работу земных сигналов в космосе

NASA передала компании Intuitive Machines навигационный модуль NavCube3-mini для установки на спутник Altus-1. Устройство должно проверить возможность использования земных сигналов GPS и Galileo для определения координат в лунном регионе, что станет основой будущей инфраструктуры связи на Луне.

Фото: friendsofnasa.org by International Space Station, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Космонавты на спутнике

NavCube3-mini представляет собой компактный приемник весом 3,5 фунта (около 1,6 кг) и размером примерно с половину коробки для обуви. Прибор потребляет менее 20 Вт электроэнергии и способен определять точное положение космического аппарата далеко за пределами земной орбиты. Разработка велась в Центре космических полетов Годдарда.

Модуль будет работать в составе первого спутника-ретранслятора Altus-1, который станет частью сети коммерческих сервисов Near Space Network Services. Эта сеть призвана обеспечить связь и навигацию для роверов и астронавтов программы Artemis, особенно в районе Южного полюса Луны, где прямая радиосвязь с Землей затруднена.

Перед отправкой заказчику оборудование прошло серию испытаний в Центре Годдарда. Инженеры провели тесты на вибрацию для имитации условий запуска, проверили работу в термовакуумных камерах и оценили электромагнитную совместимость с другими системами спутника. Функциональность прибора подтверждали с помощью симуляций сигналов GPS и Galileo.

Астроном Павел Громов поясняет, что использование земных навигационных систем на таком расстоянии — сложная техническая задача, так как сигналы значительно ослабевают. Успешная работа NavCube3-mini позволит подтвердить жизнеспособность этого метода перед развертыванием полноценной лунной навигационной сети.

Текущий этап работы является технологической демонстрацией. Результаты миссии Altus-1 позволят понять, достаточно ли точности и стабильности сигналов GNSS для автономного управления аппаратами на Луне, или потребуется создание собственной локальной системы позиционирования.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов