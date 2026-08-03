Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Физики из Луизианы узнали, что произойдёт, если 7 миллиардов людей прыгнут одновременно
Мох, желтые листья и слабые перцы исчезнут: простой способ восстановить почву на участке за один сезон
Избыток порошка делает вещи грязнее: эксперты объяснили, почему привычная дозировка не работает
Элегантный десерт с необычным оттенком: рецепт плотного кунжутного пудинга для семейного чаепития
Токсины вместо пользы: заготовка дикоросов вблизи определенных зон сделает их ядовитыми
Осужденные из Перми очищают реку Мулянка от нефтепродуктов
Обновленный мост в Вытегре обеспечит транспортную доступность района
В Северодвинске реабилитируют детей с нарушениями речи и моторики
Тульская область потратит почти 50 миллионов рублей на закупку Апиксабана

Сверхмассивная чёрная дыра отвергла часть вещества при поглощении звезды

Наука

Астрономы зафиксировали мощный выброс вещества и энергии от сверхмассивной чёрной дыры в центре далекой галактики в ходе поглощения близкой звезды. Наблюдения на телескопе VLT и других инструментах показали, что после формирования яркого аккреционного диска чёрная дыра "отвергла" часть впадающего газа, запустив ветровый выброс, длившийся несколько дней. Результат помогает понять, как чёрные дыры ограничивают собственный рост и влияют на-galaxies, но детали конкретного объекта, энергии выброса и механизма его запуска в пресс-релизе не раскрыты.

Иллюстрация магической фантастической черной дыры
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иллюстрация магической фантастической черной дыры

Что произошло

Группа исследователей наблюдала за событием разрыва звезды приливными силами (tidal disruption event) — звезда, приблизившаяся к сверхмассивной чёрной дыре, была разорвана гравитацией, и её газ начал спиралеобразно падать на горизонт событий, нагреваясь и создавая светящийся аккреционный диск. В какой-то момент процесс прервался: чёрная дыра избросила значительное количество вещества обратно в космос в виде быстрого ветра. Такое поведение называют "космическим несварением желудка" — чёрная дыра не поглощает всё подряд, а может отбрасывать излишки.

Как это наблюдали

Данные получены с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории и дополнительных инструментов. Материал не указывает, какие именно приборы (спектрографы, фотометры) и в каком диапазоне длин волн проводились измерения, какова была длительность непрерывного мониторинга и каковы временные шкалы изменений яркости и скоростей выброса. Упоминается только, что выброс был "энергетичным" и длился "несколько дней".

Почему это важно

Наблюдения подобных выбросов ключевы для понимания обратной связи между сверхмассивными чёрными дырами и их хозяевами-галактиками. Ветра от аккреционных дисков могут выносить газ за пределы галактики, подавлять звездообразование и ограничивать массу самой чёрной дыры. Фиксация выброса именно в фазе пикового поглощения звезды даёт редкий взгляд на запуск ветра в условиях экстремальной аккреции.

Чего работа не показывает

Пресс-релиз не содержит: имени галактики или красного смещения (расстояния), массы чёрной дыры, типа и массы разорванной звезды, измеренных скоростей ветра (в км/с), кинетической энергии выброса, сравнения с моделями магнитного или радиационного запуска ветра, ссылки на рецензируемую публикацию с DOI. Без этих данных невозможно оценить, насколько выброс необычен по сравнению с уже известными ветрами приливных разрывов (например, AT2019qiz, AT2020vwl) и какой механизм доминировал в данном случае.

Астрофизик Алексей Руднев отмечает, что обнаружение ветра в ярком событии разрыва звезды ожидаемо теоретически, но каждый новый случай с качественной спектроскопией важен для проверки моделей запуска и эволюции выброса.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Кабачковые блины больше не будут рваться: раскрыт секрет идеальной тонкости и нежности теста
Еда и рецепты
Кабачковые блины больше не будут рваться: раскрыт секрет идеальной тонкости и нежности теста
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
Еда и рецепты
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Приморский край
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Животноводы Киргизии получат кредиты под 3% на развитие племенного дела
В Мелитополе нашли мясо неизвестного происхождения в общепите
В Казахстане долги по займам под залог личных вещей больше не будут влиять на кредитный рейтинг
Две трети новых объектов в Набережных Челнах оказались заводами и складами
Доля качественных автомобильных дорог в ХМАО достигла 82 процентов
Узбекистан передал Киргизии два населенных пункта в обмен на равноценные участки земли
Иследователи Казахстана рассказали, как люди в древности спасали от жары
Наука может многое, но не это: сейсмический удар по Венесуэле доказал в очередной раз
Узбекистан наращивает выпуск авиакеросина из-за роста числа международных рейсов
Азербайджан переносит банк данных по домашнему насилию в правительственное облако G-cloud
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.