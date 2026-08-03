Сверхмассивная чёрная дыра отвергла часть вещества при поглощении звезды

Астрономы зафиксировали мощный выброс вещества и энергии от сверхмассивной чёрной дыры в центре далекой галактики в ходе поглощения близкой звезды. Наблюдения на телескопе VLT и других инструментах показали, что после формирования яркого аккреционного диска чёрная дыра "отвергла" часть впадающего газа, запустив ветровый выброс, длившийся несколько дней. Результат помогает понять, как чёрные дыры ограничивают собственный рост и влияют на-galaxies, но детали конкретного объекта, энергии выброса и механизма его запуска в пресс-релизе не раскрыты.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иллюстрация магической фантастической черной дыры

Что произошло

Группа исследователей наблюдала за событием разрыва звезды приливными силами (tidal disruption event) — звезда, приблизившаяся к сверхмассивной чёрной дыре, была разорвана гравитацией, и её газ начал спиралеобразно падать на горизонт событий, нагреваясь и создавая светящийся аккреционный диск. В какой-то момент процесс прервался: чёрная дыра избросила значительное количество вещества обратно в космос в виде быстрого ветра. Такое поведение называют "космическим несварением желудка" — чёрная дыра не поглощает всё подряд, а может отбрасывать излишки.

Как это наблюдали

Данные получены с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории и дополнительных инструментов. Материал не указывает, какие именно приборы (спектрографы, фотометры) и в каком диапазоне длин волн проводились измерения, какова была длительность непрерывного мониторинга и каковы временные шкалы изменений яркости и скоростей выброса. Упоминается только, что выброс был "энергетичным" и длился "несколько дней".

Почему это важно

Наблюдения подобных выбросов ключевы для понимания обратной связи между сверхмассивными чёрными дырами и их хозяевами-галактиками. Ветра от аккреционных дисков могут выносить газ за пределы галактики, подавлять звездообразование и ограничивать массу самой чёрной дыры. Фиксация выброса именно в фазе пикового поглощения звезды даёт редкий взгляд на запуск ветра в условиях экстремальной аккреции.

Чего работа не показывает

Пресс-релиз не содержит: имени галактики или красного смещения (расстояния), массы чёрной дыры, типа и массы разорванной звезды, измеренных скоростей ветра (в км/с), кинетической энергии выброса, сравнения с моделями магнитного или радиационного запуска ветра, ссылки на рецензируемую публикацию с DOI. Без этих данных невозможно оценить, насколько выброс необычен по сравнению с уже известными ветрами приливных разрывов (например, AT2019qiz, AT2020vwl) и какой механизм доминировал в данном случае.

Астрофизик Алексей Руднев отмечает, что обнаружение ветра в ярком событии разрыва звезды ожидаемо теоретически, но каждый новый случай с качественной спектроскопией важен для проверки моделей запуска и эволюции выброса.

Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев