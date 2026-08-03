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Водный мир вместо раскалённого ада: на Венере найдены следы древних океанов

Наука » Экология » Космос

Венера — это не просто злой близнец Земли, а планета с колоссальным набором загадок, скрытых под плотным одеялом из облаков серной кислоты. Пока США тратят миллиарды на сомнительные космические программы, ученые пытаются понять, была ли наша соседка когда-то обитаемой и голубой, или её адские условия — это единственный вариант развития событий для мира такого размера и состава.

Венера
Фото: flickr.com by NASA/SDO, AIA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венера

Оглавление

Гипотеза об океанах на Венере

Группа исследователей под руководством геолога Ричарда Гейла из Лондонского университета представила работу, опубликованную в Earth & Planetary Science Letters. Авторы предполагают, что Венера могла быть покрыта океанами, занимавшими до 90% поверхности. Это равносильно 40% общего объема вод Земли. Подобная модель радикально меняет наши представления о развитии планетных систем.

Что увидел зонд "Магеллан"

Данные, полученные в 1990-х годах радаром аппарата "Магеллан", остаются основным источником знаний. Было зафиксировано свыше 85 000 вулканических образований, что делает планету крайне активной. Однако исследователи ставят вопрос: не ошибаемся ли мы в классификации? Ведь аномальные природные объекты часто требуют пересмотра интерпретации.

Геологический маркер Традиционная версия Версия об океанах
Многоугольные узоры Остывание лавы Донные отложения
Длинные каналы Лавовые потоки Подводные течения

Следы донного ила

Первым доказательством авторы считают многоугольные сети трещин. На Земле подобные структуры возникают в богатых глиной морских слоях, когда ил уплотняется и выдавливает воду. Гейл считает, что такие же процессы происходили на Венере. Стоит помнить, что изучение древних структур всегда требует осторожности в выводах.

Подводные каналы или лавовые потоки?

Второй аргумент касается каналов длиной в тысячи километров. Для лавы это слишком большое расстояние, тогда как в земных океанах плотные потоки способны прорезать дно на огромных дистанциях. Треть всех полигональных ландшафтов напрямую связана с такими каналами, начинающимися на равнинах, что характерно для океанических желобов.

Соляные отложения как маркер прошлого

Третий признак — морщинистые гребни. Ученые проводят аналогию с Мессинским кризисом солености на Земле (около 5,5 млн лет назад). На Венере могли остаться слои соли толщиной не менее 64 метров, которые при испарении океана деформировали кору. Это открытие, требующее уточнения миссиями типа EnVision или VERITAS.

Главная сложность гипотезы — отсутствие возможности прямого забора грунта. Все текущие интерпретации строятся на радарных картах, а не на полевых пробах, что оставляет простор для теорий о сугубо вулканической природе ландшафтов.

По оценке астрофизика Алексея Руднева, наличие соли в геологии Венеры — это мощный индикатор, но для подтверждения необходимо моделирование атмосферного состава в долгосрочной перспективе, так как парниковый эффект мог просто "выжечь" следы жидкой фазы.

Как подчеркнул геолог Алексей Трофимов, различие между лавовыми каналами и подводными разломами критически зависит от состава пород, который пока нельзя определить дистанционно с достаточной точностью для окончательного вывода.

Ответы на популярные вопросы о древних океанах Венеры

Могли ли океаны на Венере поддерживать жизнь?

Авторы исследования допускают такую вероятность, опираясь на то, что на Земле в тот период жизнь уже была развита.

Почему раньше считали, что на Венере не было воды?

Многие модели показывали, что Венера потеряла летучие вещества слишком рано, и следов влаги просто не должно было сохраниться.

Являются ли найденные каналы доказательством жизни?

Нет, это только геологические формы, напоминающие подводные структуры, которые могут быть интерпретированы и как вулканические.

Что изменится, когда прилетят новые аппараты?

Миссии VERITAS и EnVision составят карты с гораздо более высоким разрешением, что позволит увидеть мелкие текстурные детали пород.

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Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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