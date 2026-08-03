Телефон может сам слить ваши данные: самая жадная категория приложений оказалась не мессенджером

Наибольшую опасность для конфиденциальной информации представляют приложения микрофинансовых организаций (МФО), поскольку они собирают максимально избыточный массив сведений о клиенте, рассказал специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что любая программа, требующая доступа к персональным данным, автоматически становится источником потенциальной угрозы из-за риска утечек.

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0 Женщина с телефоном расстроена

По словам специалиста, если социальные сети обычно ограничиваются стандартным набором из имени и даты рождения, то сервисы займов запрашивают паспортные данные, адреса проживания и контакты доверенных лиц. Сегодня фиксируется устойчивая тенденция к попаданию этих баз в теневой сегмент интернета. Для защиты сведений требуется цифровая гигиена при работе с любыми мобильными загрузками.

"В XXI веке одной из главных угроз стала утечка данных из микрофинансовых организаций. Я неоднократно наблюдал, как персональные данные заемщиков оказываются в открытом доступе именно через МФО. Такие сведения свободно распространяются и продаются на теневых площадках", — отметил Вакулин.

На второе место в рейтинге опасности эксперт поставил государственные сервисы, а на третье — мессенджеры и соцсети. Несмотря на то что в последних хранится менее чувствительная информация, сам факт цифрового присутствия создает риски. Специалисты предупреждают, что злоумышленники могут использовать даже анализ сообщений для сбора досье на пользователей. При этом Вакулин подчеркнул, что человеческий фактор остается слабым звеном: сотрудники медучреждений или ведомств могут допустить ошибку или пойти на преступление ради выгоды.

"Даже если подать множество заявлений о защите персональных данных, человеческий фактор остаётся решающим. Сотрудник может передать информацию случайно или намеренно, ради выгоды. Анонимность Даркнета делает практически невозможным найти конкретного виновника", — добавил эксперт.

Технически пользователь практически не может противостоять утечкам из крупных баз ведомств или больниц, так как данные обрабатываются третьими лицами. Часто преступники создают поддельные сайты ведомств, чтобы выманить логины и пароли у доверчивых граждан. Также важно помнить, что удаление фото документов из памяти телефона не всегда гарантирует их полное исчезновение. В условиях постоянного развития технологий государством разрабатывается новая доктрина, направленная на ужесточение правил хранения цифровых активов.

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