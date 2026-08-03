Млечный Путь — огромное кладбище? Астрофизики насчитали в нём миллионы скрытых чёрных дыр

Астрофизики из Института Флэтайрон в США создали детальную модель эволюции Млечного Пути за последние 13,6 миллиарда лет. Цель работы — разгадать загадку скрытого "Галактического Подземного Мира", состоящего из миллионов "невидимых" черных дыр. Исследование, результаты которого направлены в журналы Американского астрономического общества, дает ключ к пониманию того, как рождались и где сейчас прячутся эти плотные объекты.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черная дыра

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Жизнь после гибели звезд: как рождаются черные дыры

Черная дыра — финальная точка эволюции массивной звезды. Когда в недрах светила заканчивается термоядерное топливо, оно перестает противостоять собственной гравитации. Ядро коллапсирует в сверхплотный объект, захватывающий свет. Поиск таких объектов в космосе осложнен тем, что они практически не излучают в привычных нам диапазонах. Ученые под руководством Тома Вагга применили компьютерное моделирование, чтобы восстановить историю Галактики и вычислить популяцию этих объектов.

Метод виртуального Млечного Пути

Команда проследила миллиарды лет звездообразования и катастрофических финалов звезд. Модель учитывала не только момент появления черной дыры, но и всю динамику Галактики. Если симуляция воспроизводит наблюдаемую структуру Вселенной, значит, выводы о скрытой массе можно считать достоверными. Использование точных моделей поведения позволяет астрономам заглянуть туда, где человеческий глаз видит лишь пустоту.

Согласно полученным данным, за 13,6 миллиарда лет Млечный Путь произвел на свет около 170 миллионов черных дыр звездной массы. Пик этого процесса пришелся на ранние этапы формирования Галактики, когда интенсивность рождения новых звезд была максимально высокой.

Численность и распределение "невидимок"

Несмотря на внушительную цифру в 170 миллионов, в масштабах Млечного Пути плотность черных дыр невелика. В районе орбиты Солнца на каждые 6250 кубических парсеков приходится лишь один такой объект. Это делает обнаружение черной дыры поблизости маловероятным. Неравномерность распределения ресурсов и объектов в космосе — обычное явление, с которым сталкиваются исследователи.

Параметр Значение / Описание Общая популяция ~170 млн объектов Высота диска черных дыр 790 парсеков Высота звездного диска 306 парсеков

Почему черные дыры покидают "дома"

Взрыв сверхновой — процесс асимметричный. Он придает новорожденной черной дыре мощный импульс, "пинок", который буквально выбрасывает объект из плоскости Галактики. Именно поэтому "диск" черных дыр оказался гораздо толще звездного — 790 парсеков против 306. Легкие черные дыры улетают дальше, так как взрыв выбрасывает при их создании больше вещества, усиливая отдачу.

Эксперты статьи: Павел Громов - астроном

Алексей Руднев - астрофизик

"Моделирование процессов отдачи при сверхновых — это единственный способ понять распределение темных массивных объектов в Галактике. Чем сильнее импульс при рождении, тем дальше черная дыра уходит от места своего возникновения, буквально дрейфуя в гало", — пояснил астроном Павел Громов. "Масса объекта жестко коррелирует с характером его перемещения в пространстве. Более тяжелые дыры остаются ближе к плоскости диска, тогда как легкие становятся своего рода космическими странниками", — подчеркнул астрофизик Алексей Руднев.

Галактический архив истории

Черные дыры — это не просто угроза или экзотика, а "архив" галактической истории. Их текущее положение и траектории хранят память о том, как именно погибали звезды-прародители. Изучение следов прошлого позволяет астрономам уточнять модели сверхновых. Если будущие наблюдения подтвердят предсказания команды Вагга, мы сможем по-новому взглянуть на развитие нашего Млечного Пути.

Остается открытым вопрос обнаружения этих объектов. Сегодняшние технические средства с трудом отслеживают скрытые угрозы и объекты, которые проявляют себя только через гравитационное линзирование или влияние на ближайшие звезды. Работа Вагга дает ориентиры для наведения телескопов нового поколения.

Ответы на популярные вопросы о черных дырах

Почему мы не видим черные дыры?

Они обладают такой сильной гравитацией, что свет не может преодолеть их притяжение, делая объекты невидимыми для обычных наблюдений.

Откуда взялось число 170 миллионов?

Это результат компьютерного моделирования 13,6 миллиардов лет жизни Млечного Пути с учетом частоты гибели звезд.

Может ли черная дыра столкнуться с Землей?

Учитывая огромные расстояния между черными дырами, вероятность такого события в нашей части Галактики крайне мала.

Как модель поможет астрономам в будущем?

Она предсказывает распределение и массу черных дыр, что позволяет нацеливать инструменты на конкретные участки неба для проверки гипотез.

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