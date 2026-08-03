Физики из Луизианы узнали, что произойдёт, если 7 миллиардов людей прыгнут одновременно

Представьте, что всё человечество решило превратить планету в гигантский батут. Семь миллиардов человек собираются в одной точке и одновременно подпрыгивают. Звучит как сценарий для блокбастера, где Земля сходит с орбиты или раскалывается на части. Однако физика, в отличие от голливудских режиссеров, лишена драматизма: планета даже не "заметит" наших стараний.

Фото: unsplash.com by Royce Fonseca is licensed under Free to use under the Unsplash License Радостный прыжок

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Почему Земля не почувствует толчка

Масса Земли составляет примерно 6x10²⁴ килограммов. Даже если объединить всех людей планеты, их суммарный вес составит около 363 миллиардов килограммов — ничтожная величина в масштабах планетарного тела. Физик Ретт Аллен из Юго-восточного университета Луизианы указывает: если бы мы равномерно распределились по поверхности и совершили прыжок, силы наших отталкиваний взаимно компенсировали бы друг друга.

Цифры против интуиции

Даже при идеальном сценарии, где каждый человек подпрыгивает строго на 30 сантиметров, планета сдвинется лишь на мизерное расстояние. Расчеты показывают "отдачу" со скоростью 2,6x10⁻¹³ метров в секунду. За целую секунду Земля сместится на одну сотую радиуса атома водорода. О каком-либо глобальном сейсмическом событии в духе обмеления рек или изменения климата речи быть не может.

Параметр Значение Масса человечества 363 млрд кг Масса Земли ~6x10²⁴ кг Скорость отдачи планеты 2,6x10⁻¹³ м/с

Гравитация как упругая пружина

Когда мы приземляемся, планета совершает ответное микродвижение, возвращаясь в исходную точку. В этой системе гравитация выступает как "пружина", соединяющая две массы — нас и Землю. Это напоминает взаимодействие объектов разного веса в орбитальной механике: более легкий объект совершает заметное перемещение, тогда как массивный практически остается неподвижным.

Космический контекст и ограничения модели

Наше "прыжковое" моделирование — это лишь теоретическое упражнение. В реальности Земля постоянно подвергается воздействию внешних факторов: будь то гравитационные взаимодействия с другими телами или падение метеоритов. При этом ресурсы нашей планеты, такие как пресная вода, распределены куда менее равномерно, чем гипотетическое "прыгающее человечество".

Ответы на популярные вопросы

Может ли такой прыжок вызвать землетрясение?

Нет, суммарная энергия прыжка ничтожна по сравнению с тектоническими процессами, происходящими внутри планеты.

Все ли люди должны прыгнуть в одной точке?

Расчеты показывают, что распределение по поверхности лишь усугубляет ничтожность эффекта из-за вектора сил.

Почему Земля не улетает с орбиты?

Масса планеты несоизмеримо больше массы всех людей, что делает их воздействие на динамику орбиты несущественным.

Существуют ли модели, где такое воздействие было бы значимым?

Только в случае, если бы человечество обладало массой, сопоставимой с планетарной, что физически невозможно.

"Данная задача — это классический пример демонстрации закона сохранения импульса. При расчете важно учитывать масштаб масс: человек в сравнении с планетой весит примерно как пылинка на огромном грузовике. Даже если бы всё человечество приложило максимальное усилие, изменение траектории движения Земли находилось бы глубоко за пределами погрешности любых современных приборов", — подчеркнул физик Дмитрий Лапшин.

"Люди склонны переоценивать свое антропогенное влияние на планетарные процессы. Подобные расчеты полезны для понимания механики систем, но в реальности экосистемы Земли, включая уязвимые виды хищников, куда сильнее зависят от изменения климата, чем от прыжков", — констатировал биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Итоговый вывод физиков остается неизменным: прыжок человечества — это лишь любопытный мысленный эксперимент, который не несет угрозы стабильности нашей планеты.

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