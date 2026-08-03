Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Республике Коми огонь уничтожил более 751 гектара леса за июль
Более 320 тысяч жителей ЛНР прошли медицинское обследование за полгода
Роспотребнадзор изъял 46 партий некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий
Цены на квартиры в Курской области выросли во втором квартале 2026 года
В Нариманове начали реконструировать городскую набережную за федеральный грант
Школу в селе Водяновка закрыли из-за неисправной пожарной сигнализации
Больше никаких ручных швов: как обновление цеха сварки изменит качество кузовов Haval
Псковская таможня заблокировала партию замороженной баранины из-за нарушений
В Саратове обновляют 19 километров дорог для улучшения доступа к заводам и соцобъектам

Место, где кричать бесполезно: НАСА доказало, что звуки на Марсе превращаются в какофонию

Наука » Экология » Космос

Если на Земле свет и звук — наши привычные ориентиры, то на Марсе правила игры меняются до неузнаваемости. Пока фотоны света летят через межпланетное пространство практически так же, как и у нас, акустические волны на Красной планете превращают любое общение в настоящий квест. Исследование, проведенное с помощью марсохода НАСА "Персеверанс", показало, что условия на планете делают её акустически "неправильной" для привычных нам слуховых ощущений.

Марсоход
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Марсоход

О чем пойдет речь

Акустический хаос в разреженной атмосфере

Звук — это механическое колебание, передающееся через среду. В отличие от света, чья скорость в вакууме — константа, акустическая волна полностью зависит от того, что именно она "толкает". На Земле звук в воздухе несется со скоростью около 340 метров в секунду, а в воде — 1500 метров. Марс, атмосфера которого состоит преимущественно из углекислого газа, демонстрирует совершенно иные показатели, что делает его крайне сложным местом для передачи сигналов.

Лазеры против марсианских камней

Чтобы понять, что именно слышит марсоход, международная команда ученых применила оригинальный метод. Они использовали лазеры марсохода, нацеливая их на камни на точно выверенном расстоянии. Микрофоны фиксировали ударную волну в момент воздействия луча. В кратере Езеро измерения показали, что средняя скорость звука составляет всего 240 метров в секунду — это значительно меньше, чем в земных условиях.

Среда/Планета Скорость звука (м/с)
Воздух (Земля) ~340
Вода (Земля) 1500
Атмосфера (Марс) ~240

Время суток меняет физику

Скорость звука на Марсе — переменная величина. В течение марсианских суток она колеблется примерно на 10 процентов из-за перепадов температуры. Подобные эффекты известны и на Земле, когда в холодную погоду звуки на больших расстояниях становятся слышнее. Однако в масштабах планеты это создает проблему: если бы на Марсе существовали колонии, им пришлось бы учитывать температурные графики, чтобы сообщения не "растягивались" во времени.

Разрыв частот: акустический парадокс

Самое поразительное открытие касается слышимого диапазона (от 20 Гц до 20 кГц). Из-за особенностей молекул углекислого газа низкие и высокие частоты на Марсе двигаются с разной скоростью. Частоты выше 240 Гц распространяются на 10 метров в секунду быстрее, чем низкие. Это означает, что слушатель на Марсе воспринимал бы звук искаженным — высокие ноты долетали бы до него раньше низких, что разрушило бы привычную гармонию.

Короткий век марсианского звука

Помимо разницы в скоростях, звук на Марсе затухает катастрофически быстро. Если на Земле шум может сохраняться на дистанции до 65 метров, то в марсианской разреженной среде он ослабевает уже через 8 метров. Особенно сильно страдает высокочастотный спектр, который практически исчезает на таком расстоянии.

Основная сложность для будущих миссий заключается не только в дистанции, но и в том, что высокочастотные компоненты речи или музыки будут "обгонять" низкие, создавая какофонию. Передача четкого аудиосигнала в подобных условиях требует учета частотной дисперсии, что ранее не требовалось при разработке земной техники.

Исследование установило, что Марс — единственная планета земной группы, где изменение скорости звука происходит прямо в центре слышимого человеческим ухом диапазона. Этот факт фундаментально меняет представление о том, как бы "звучали" иные миры.

Эксперты статьи: Дмитрий Лапшин, физик; Павел Громов, астроном.

"Уникальность атмосферы Марса заключается в низкой плотности газа, которая в сочетании с высоким содержанием CO2 создает специфическую среду для акустических волн. Высокие частоты просто не успевают эффективно передавать энергию столкновений молекул, что и порождает этот странный эффект временного сдвига звуковых частот", — пояснил физик Дмитрий Лапшин.

"Для астрономии данные марсохода — это способ проверить теоретические модели, которые раньше мы могли лишь просчитывать на суперкомпьютерах. Это наглядно показывает, почему так важно изучать автономные системы управления спутниками, ведь в таких условиях даже обычная передача команд требует глубокой калибровки", — подчеркнул астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о звуке на Марсе

Почему звук на Марсе тише земного?

Атмосфера Марса очень разрежена, её плотность составляет около 1% от земной, поэтому акустическим волнам не хватает среды для эффективной передачи колебаний на большие расстояния.

Влияет ли состав атмосферы на слышимость?

Да, высокая концентрация углекислого газа вызывает дисперсию: высокочастотные звуки поглощаются и замедляются иначе, чем низкочастотные.

Слышно ли что-нибудь через скафандр?

Звук передается через конструкцию скафандра с огромными искажениями, а за его пределами человек вовсе не услышит ничего из-за невозможности распространения волн в вакууме или критически разреженной среде.

Почему именно 240 Гц стали критическим порогом?

Это значение связано с временами релаксации энергии молекул CO2 после столкновений, что является фундаментальной физической особенностью углекислотной атмосферы при марсианском давлении.

Читайте также

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Садоводство, цветоводство
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Пензенская область
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Магнитогорск
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Вместо утренней зарядки: один ритуал поставит порядок на автопилот и освободит выходные
Санкции Евросоюза вынуждают грузинский завод сменить поставщиков нефти
Дорожные камеры начнут проверять наличие полисов ОСАГО осенью 2026 года
Состояние дорог в Орловской области стало причиной большинства смертельных аварий
Жители Мордовии потеряли 46 миллионов рублей из-за действий мошенников в июле
Лесовосстановление в Кировской области идет по графику федерального проекта
Зарплаты в Санкт-Петербурге достигли 128 тысяч рублей в мае 2026 года
Инфраструктурные облигации помогут построить крупный онкоцентр в Перми
Нижний Новгород стал самым быстрым городом России по времени поездок на работу
На Алтае нашли средневековые поминальные сооружения с остатками тризны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.