Место, где кричать бесполезно: НАСА доказало, что звуки на Марсе превращаются в какофонию

Если на Земле свет и звук — наши привычные ориентиры, то на Марсе правила игры меняются до неузнаваемости. Пока фотоны света летят через межпланетное пространство практически так же, как и у нас, акустические волны на Красной планете превращают любое общение в настоящий квест. Исследование, проведенное с помощью марсохода НАСА "Персеверанс", показало, что условия на планете делают её акустически "неправильной" для привычных нам слуховых ощущений.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Марсоход

О чем пойдет речь

Акустический хаос в разреженной атмосфере

Звук — это механическое колебание, передающееся через среду. В отличие от света, чья скорость в вакууме — константа, акустическая волна полностью зависит от того, что именно она "толкает". На Земле звук в воздухе несется со скоростью около 340 метров в секунду, а в воде — 1500 метров. Марс, атмосфера которого состоит преимущественно из углекислого газа, демонстрирует совершенно иные показатели, что делает его крайне сложным местом для передачи сигналов.

Лазеры против марсианских камней

Чтобы понять, что именно слышит марсоход, международная команда ученых применила оригинальный метод. Они использовали лазеры марсохода, нацеливая их на камни на точно выверенном расстоянии. Микрофоны фиксировали ударную волну в момент воздействия луча. В кратере Езеро измерения показали, что средняя скорость звука составляет всего 240 метров в секунду — это значительно меньше, чем в земных условиях.

Среда/Планета Скорость звука (м/с) Воздух (Земля) ~340 Вода (Земля) 1500 Атмосфера (Марс) ~240

Время суток меняет физику

Скорость звука на Марсе — переменная величина. В течение марсианских суток она колеблется примерно на 10 процентов из-за перепадов температуры. Подобные эффекты известны и на Земле, когда в холодную погоду звуки на больших расстояниях становятся слышнее. Однако в масштабах планеты это создает проблему: если бы на Марсе существовали колонии, им пришлось бы учитывать температурные графики, чтобы сообщения не "растягивались" во времени.

Разрыв частот: акустический парадокс

Самое поразительное открытие касается слышимого диапазона (от 20 Гц до 20 кГц). Из-за особенностей молекул углекислого газа низкие и высокие частоты на Марсе двигаются с разной скоростью. Частоты выше 240 Гц распространяются на 10 метров в секунду быстрее, чем низкие. Это означает, что слушатель на Марсе воспринимал бы звук искаженным — высокие ноты долетали бы до него раньше низких, что разрушило бы привычную гармонию.

Короткий век марсианского звука

Помимо разницы в скоростях, звук на Марсе затухает катастрофически быстро. Если на Земле шум может сохраняться на дистанции до 65 метров, то в марсианской разреженной среде он ослабевает уже через 8 метров. Особенно сильно страдает высокочастотный спектр, который практически исчезает на таком расстоянии.

Основная сложность для будущих миссий заключается не только в дистанции, но и в том, что высокочастотные компоненты речи или музыки будут "обгонять" низкие, создавая какофонию. Передача четкого аудиосигнала в подобных условиях требует учета частотной дисперсии, что ранее не требовалось при разработке земной техники.

Исследование установило, что Марс — единственная планета земной группы, где изменение скорости звука происходит прямо в центре слышимого человеческим ухом диапазона. Этот факт фундаментально меняет представление о том, как бы "звучали" иные миры.

"Уникальность атмосферы Марса заключается в низкой плотности газа, которая в сочетании с высоким содержанием CO2 создает специфическую среду для акустических волн. Высокие частоты просто не успевают эффективно передавать энергию столкновений молекул, что и порождает этот странный эффект временного сдвига звуковых частот", — пояснил физик Дмитрий Лапшин. "Для астрономии данные марсохода — это способ проверить теоретические модели, которые раньше мы могли лишь просчитывать на суперкомпьютерах. Это наглядно показывает, почему так важно изучать автономные системы управления спутниками, ведь в таких условиях даже обычная передача команд требует глубокой калибровки", — подчеркнул астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о звуке на Марсе

Почему звук на Марсе тише земного?

Атмосфера Марса очень разрежена, её плотность составляет около 1% от земной, поэтому акустическим волнам не хватает среды для эффективной передачи колебаний на большие расстояния.

Влияет ли состав атмосферы на слышимость?

Да, высокая концентрация углекислого газа вызывает дисперсию: высокочастотные звуки поглощаются и замедляются иначе, чем низкочастотные.

Слышно ли что-нибудь через скафандр?

Звук передается через конструкцию скафандра с огромными искажениями, а за его пределами человек вовсе не услышит ничего из-за невозможности распространения волн в вакууме или критически разреженной среде.

Почему именно 240 Гц стали критическим порогом?

Это значение связано с временами релаксации энергии молекул CO2 после столкновений, что является фундаментальной физической особенностью углекислотной атмосферы при марсианском давлении.

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