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Орбита выходит из-под контроля людей: зачем спутникам понадобился искусственный интеллект

Наука » Технологии

Специалисты обсуждают переход на управление космическими аппаратами с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Технология способна автоматизировать расчеты орбитальной механики и позиционирование спутников, что становится необходимым при развертывании мегасозвездий из тысяч аппаратов. Однако внедрение ИИ ограничено вопросами доверия к автономным системам, отсутствием правовой базы и рисками кибератак.

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Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Проблема управления массивами данных

Рост числа спутников на орбите создает ситуацию, когда объем поступающей информации превышает возможности человеческих операторов. В таких условиях ИИ может взять на себя рутинные задачи: корректировку положения аппарата в пространстве и предиктивное обслуживание — определение поломок до их возникновения.

Биофизик Алексей Корнилов отмечает, что переход к автономным системам в космосе напоминает создание сложных биологических рефлексов: система должна мгновенно реагировать на внешние раздражители без участия "центрального управления" с Земли, чтобы избежать столкновений.

Технологические барьеры и риски

Несмотря на техническую готовность алгоритмов, индустрия сталкивается с тремя основными препятствиями:

  • Надежность: критические функции миссий требуют гарантий, которые пока сложно обеспечить при делегировании управления машине.
  • Регулирование: существующие нормы космического права не описывают ответственность за действия систем под управлением ИИ.
  • Безопасность: автоматизация расширяет поверхность атаки для хакеры, что делает аппараты уязвимыми к внешнему перехвату управления.

Ряд компаний уже начали интеграцию таких решений. В частности, SpaceX разрабатывает автономный спутник Starmind. Цель подобных разработок — снижение операционных расходов и повышение точности маневрирования.

Работа ИИ в космосе на данном этапе представляет собой набор специализированных инструментов для конкретных задач, а не полноценную замену оператора. Для перехода к полной автономии требуется создание стандартов кибербезопасности и проверка алгоритмов в условиях длительного пребывания в открытом космосе.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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