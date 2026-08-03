Специалисты обсуждают переход на управление космическими аппаратами с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Технология способна автоматизировать расчеты орбитальной механики и позиционирование спутников, что становится необходимым при развертывании мегасозвездий из тысяч аппаратов. Однако внедрение ИИ ограничено вопросами доверия к автономным системам, отсутствием правовой базы и рисками кибератак.
Рост числа спутников на орбите создает ситуацию, когда объем поступающей информации превышает возможности человеческих операторов. В таких условиях ИИ может взять на себя рутинные задачи: корректировку положения аппарата в пространстве и предиктивное обслуживание — определение поломок до их возникновения.
Биофизик Алексей Корнилов отмечает, что переход к автономным системам в космосе напоминает создание сложных биологических рефлексов: система должна мгновенно реагировать на внешние раздражители без участия "центрального управления" с Земли, чтобы избежать столкновений.
Несмотря на техническую готовность алгоритмов, индустрия сталкивается с тремя основными препятствиями:
Ряд компаний уже начали интеграцию таких решений. В частности, SpaceX разрабатывает автономный спутник Starmind. Цель подобных разработок — снижение операционных расходов и повышение точности маневрирования.
Работа ИИ в космосе на данном этапе представляет собой набор специализированных инструментов для конкретных задач, а не полноценную замену оператора. Для перехода к полной автономии требуется создание стандартов кибербезопасности и проверка алгоритмов в условиях длительного пребывания в открытом космосе.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.