Немецкие ученые впервые прошли полный цикл захвата и хранения ионов аргона

Физики из немецкого Института тяжелых ионов GSI замедлили и захватили полностью ионизированные ионы аргона (⊃36Ar⊃18+), которые двигались со скоростью около 30% от скорости света. Работа позволила впервые пройти весь цикл: от генерации высокозарядных частиц до их хранения в ловушке на протяжении как минимум 11 секунд. Результаты опубликованы в журнале Physical Review X.

Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сверхсветовые частицы

Высокозарядные ионы — это атомы, потерявшие больше одного электрона, включая "голые" ядра. Обычно они создаются при высоких энергиях и движутся на огромных скоростях, что затрудняет их изучение. Для захвата таких частиц команда использовала установку HITRAP (High Charge Ion Trap).

Для того чтобы удержать частицы в ловушке Пеннинга, исследователям пришлось снизить кинетическую энергию ионов примерно в 10 000 раз. В самой ловушке магнитное поле ограничивает движение частиц по одной оси, а электрическое — по другой. Анализируя циклотронную частоту движения частицы (траекторию в плоскости третьей оси), ученые могут определять характеристики пойманного иона.

Поскольку оставшаяся энергия ионов была слишком высока для прецизионных измерений, физики применили метод электронного охлаждения. В ловушку направили пучок электронов с точно подобранной энергией; при столкновении с ними ионы теряли часть кинетической энергии, что замедляло их и увеличивало время жизни в системе.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что использование электронного охлаждения вместо стандартного газового принципиально важно для точности: этот метод позволяет подготовить частицы к измерениям без внесения помех, которые возникают при взаимодействии с газом.

Реализованный процесс позволяет проводить высокоточные исследования тяжелых высокозарядных ионов. Однако авторы работы не приводят данных о том, насколько долго систему можно поддерживать в стабильном состоянии сверх 11 секунд и какие именно фундаментальные характеристики аргона будут измерены на следующем этапе.