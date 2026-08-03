Выживаемость леопардов достигла 91% благодаря борьбе с браконьерством

Плотность популяции дальневосточного леопарда в национальном парке "Земля леопарда" за десять лет выросла почти втрое — с 0,89 до 2,64 особи на 100 квадратных километров. Основным драйвером роста стала высокая выживаемость взрослых животных (79-91 %), обеспеченная усилением охраны, а не размножение: вклад рождаемости в прирост составил лишь 4,7 %. Результаты десятилетнего мониторинга фотоловушками (2014-2023 гг.) опубликованы в журнале Scientific Reports.

Фото: Designed by Freepik by byrdyak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодой леопард

Как считали леопардов

Исследователи национального парка "Земля леопарда" совместно с зарубежными коллегами проанализировали данные фотоловушек за 2014-2023 годы. Каждый леопард имеет уникальный рисунок пятен, что позволяет идентифицировать особей по снимкам и отслеживать их судьбы годами. На основе истории повторных встреч ("capture-recapture") ученые оценили плотность, выживаемость и рождаемость. Работа основана на наблюдении, а не на эксперименте: выводы касаются наблюдаемой (аппарентной) выживаемости, включающей не только смертность, но и постоянную миграцию за пределы зоны учета.

Выживание важнее рождений

Среднегодовой темп роста популяции составил около 12 %. Моделирование показало, что прирост на 95 % обеспечивается выживаемостью взрослых леопардов. Средняя выводимая выживаемость оценивается в 79-91 % в год — высокий показатель для крупной кошки, который авторы связывают с эффективной защитой от браконьера и снижением конфликтов с людьми. В то же время средняя численность котят в выводке составляла 1,5, а вклад рождаемости в рост популяции — всего 4,7 %. Более того, плодовитость снижалась по мере роста численности.

Признаки предельной численности

С увеличением плотности индивидуальные участки леопардов становились меньше. Авторы не исключают, что популяция приближается к емкости территории — максимальному числу особей, которое может прокормить национальный парк. Это типичная плотностно-зависимая регуляция: при высокой насыщенности растет конкуренция за добычу и укрытия, что снижает размножение и выживаемость молоди.

Трансграничное будущее

Для дальнейшего восстановления подвида ученые считают необходимым расширение ареала и международное сотрудничество. В 2024 году Россия и Китай подписали соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек", объединяющего охраняемые территории. По актуальным данным, на совместной территории обитает 223 леопарда (135 в России, 115 в Китае, 27 регулярно пересекают границу).

Зоолог Дмитрий Мельников отмечает, что наблюдаемая выживаемость 79-91 % — впечатляющий результат охранных мер, но она отражает совокупность смертности и ухода животных за пределы зоны учета. Реальная смертность может быть ниже, а миграция — важным механизмом разгрузки переполненных участков. Подтверждение приближения к емкости территории потребует продолжения мониторинга и учета миграционных потоков в трансграничном резервате.

Десятилетние данные подтверждают: строгая охрана взрослых особей — главный фактор восстановления редкого хищника. Однако дальнейший рост невозможен без расширения ареала и учета транзграничных миграций, которые нынешняя модель только начинает учитывать.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников