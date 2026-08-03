Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аграрии Башкортостана столкнулись с острым дефицитом дизельного топлива
Почти половина домов в Оренбурге не готова к отопительному сезону
Снижение доли второй смены в школах Перми до 32,8% через строительство новых зданий
Менее половины дорог в Удмуртии соответствуют нормативным требованиям
Ваша собака умнее, чем кажется? Учёные раскрыли правду о породах и интеллекте
Правительство Башкортостана подготовит план модернизации детского санатория Красноусольск
В Нижнем Новгороде капитально отремонтируют троллейбусное депо № 2
Азербайджан и Грузия договорились в два раза ускорить прохождение грузовых поездов
Враг снова ударил по яблоням: почему август может обернуться массовой потерей завязей

Выживаемость леопардов достигла 91% благодаря борьбе с браконьерством

Наука

Плотность популяции дальневосточного леопарда в национальном парке "Земля леопарда" за десять лет выросла почти втрое — с 0,89 до 2,64 особи на 100 квадратных километров. Основным драйвером роста стала высокая выживаемость взрослых животных (79-91 %), обеспеченная усилением охраны, а не размножение: вклад рождаемости в прирост составил лишь 4,7 %. Результаты десятилетнего мониторинга фотоловушками (2014-2023 гг.) опубликованы в журнале Scientific Reports.

Молодой леопард
Фото: Designed by Freepik by byrdyak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодой леопард

Как считали леопардов

Исследователи национального парка "Земля леопарда" совместно с зарубежными коллегами проанализировали данные фотоловушек за 2014-2023 годы. Каждый леопард имеет уникальный рисунок пятен, что позволяет идентифицировать особей по снимкам и отслеживать их судьбы годами. На основе истории повторных встреч ("capture-recapture") ученые оценили плотность, выживаемость и рождаемость. Работа основана на наблюдении, а не на эксперименте: выводы касаются наблюдаемой (аппарентной) выживаемости, включающей не только смертность, но и постоянную миграцию за пределы зоны учета.

Выживание важнее рождений

Среднегодовой темп роста популяции составил около 12 %. Моделирование показало, что прирост на 95 % обеспечивается выживаемостью взрослых леопардов. Средняя выводимая выживаемость оценивается в 79-91 % в год — высокий показатель для крупной кошки, который авторы связывают с эффективной защитой от браконьера и снижением конфликтов с людьми. В то же время средняя численность котят в выводке составляла 1,5, а вклад рождаемости в рост популяции — всего 4,7 %. Более того, плодовитость снижалась по мере роста численности.

Признаки предельной численности

С увеличением плотности индивидуальные участки леопардов становились меньше. Авторы не исключают, что популяция приближается к емкости территории — максимальному числу особей, которое может прокормить национальный парк. Это типичная плотностно-зависимая регуляция: при высокой насыщенности растет конкуренция за добычу и укрытия, что снижает размножение и выживаемость молоди.

Трансграничное будущее

Для дальнейшего восстановления подвида ученые считают необходимым расширение ареала и международное сотрудничество. В 2024 году Россия и Китай подписали соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек", объединяющего охраняемые территории. По актуальным данным, на совместной территории обитает 223 леопарда (135 в России, 115 в Китае, 27 регулярно пересекают границу).

Зоолог Дмитрий Мельников отмечает, что наблюдаемая выживаемость 79-91 % — впечатляющий результат охранных мер, но она отражает совокупность смертности и ухода животных за пределы зоны учета. Реальная смертность может быть ниже, а миграция — важным механизмом разгрузки переполненных участков. Подтверждение приближения к емкости территории потребует продолжения мониторинга и учета миграционных потоков в трансграничном резервате.

Десятилетние данные подтверждают: строгая охрана взрослых особей — главный фактор восстановления редкого хищника. Однако дальнейший рост невозможен без расширения ареала и учета транзграничных миграций, которые нынешняя модель только начинает учитывать.

Экспертная проверка:
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
Собаки
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
"Больной человек Европы" оживает: Германия нашла новый путь к росту после кризиса
Деньги
"Больной человек Европы" оживает: Германия нашла новый путь к росту после кризиса
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Последние материалы
В Казахстане впервые за 70 лет выпустили амурского тигра в дикую природу
Саперы очистили 8012,7 гектара территорий Азербайджана от боеприпасов и мин
В Кировской области доля качественных дорог в агломерации достигла 85%
Возврат авиасообщения в Смоленскую область: детали модернизации аэропорта
Небо открывает новую дорогу: в России впервые разрешили коммерческие полеты на аэростатах
Новые технологии сократят время таможенного досмотра на границе Азербайджана и Грузии
Проект Команда Дагестана ищет специалистов для управления республикой
Россияне уходят от валюты в новый финансовый тыл: один актив снова стал главным убежищем для денег
Самолетный конвейер не сбавляет ход: SJ-100 сохранит темпы выпуска до 37 бортов в год
Старый знакомый с новым сердцем: Lada Niva Legend вышла с двигателем 1,8 литра и новой ценой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.