Новое открытие о китовых акулах удивило биологов: их стратегия выживания оказалась уникальной

Специалисты из Университета Мердока и Австралийского института морских наук зафиксировали новые формы поведения китовых акул, используя камеры, закрепленные на телах животных. Работа позволила создать крупнейший каталог моделей поведения этих рыб, но не дает полной картины питания всех популяций в разных регионах.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Китовая акула в лучах солнца

Биологи использовали комбинированные метки с компактными видеокамерами. Устройства регистрировали высокоточные данные о перемещении акул и снимали окружающее пространство от лица животного. Эти записи позволили увидеть, что китовые акулы добывают пищу не только у поверхности воды, но и на разных глубинах, вплоть до морского дна.

Анализ видеоматериалов и данных более чем из 100 научных публикаций помог выделить 36 различных моделей поведения. Чаще всего фиксировались шесть типов активности, связанных с малозатратным поиском пищи.

Исследователи заметили, что рыбы большую часть времени медленно фильтруют воду с низкой концентрацией добычи и переходят к активному кормлению только при обнаружении плотных скоплений криля.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что такая стратегия позволяет китовым акулам выживать в тропических морях. В этих регионах пища распределена неравномерно, поэтому способность переключаться между экономным режимом и интенсивной охотой дает преимущество перед другими гигантскими фильтраторами, такими как киты.

Результат уточняет понимание стратегий питания китовых акул, доказывая их гибкость по сравнению с другими видами.

Главным ограничением работы остается зависимость выводов от поведения конкретных особей с установленными камерами. В дальнейшем предстоит проверить, насколько данные модели поведения универсальны для всех групп китовых акул в разных частях Мирового океана.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников