Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вчерашние макароны выглядят аппетитно: блюдо с румяной корочкой без хлопот и расходов
Трасса готовит неприятный сюрприз: поиск бензина может занять больше времени, чем дорога
Скрытые жемчужины Оренбуржья: места, о которых молчат путеводители, но знают редкие искатели приключений
Здание бывшего роддома в Курске обновят до конца текущего года
Хрустящие бортики и жидкий желток без хлопот: секрет домашних хачапури оказался проще, чем кажется
Самолет улетел без 24 пассажиров: прокуратура проверяет срыв рейса Калининград — Шарм-эль-Шейх
Администрация школы №155 в Омске опубликовала правила зачисления учеников на учебный год
Газовая карта Европы меняется: импорт СПГ в ЕС упал до минимума за последние годы
КАМАЗ сделал ставку на Казахстан: местный завод признали лучшим производственным проектом

Новое открытие о китовых акулах удивило биологов: их стратегия выживания оказалась уникальной

Наука » Экология » Природа

Специалисты из Университета Мердока и Австралийского института морских наук зафиксировали новые формы поведения китовых акул, используя камеры, закрепленные на телах животных. Работа позволила создать крупнейший каталог моделей поведения этих рыб, но не дает полной картины питания всех популяций в разных регионах.

Китовая акула в лучах солнца
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Китовая акула в лучах солнца

Биологи использовали комбинированные метки с компактными видеокамерами. Устройства регистрировали высокоточные данные о перемещении акул и снимали окружающее пространство от лица животного. Эти записи позволили увидеть, что китовые акулы добывают пищу не только у поверхности воды, но и на разных глубинах, вплоть до морского дна.

Анализ видеоматериалов и данных более чем из 100 научных публикаций помог выделить 36 различных моделей поведения. Чаще всего фиксировались шесть типов активности, связанных с малозатратным поиском пищи.

Исследователи заметили, что рыбы большую часть времени медленно фильтруют воду с низкой концентрацией добычи и переходят к активному кормлению только при обнаружении плотных скоплений криля.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что такая стратегия позволяет китовым акулам выживать в тропических морях. В этих регионах пища распределена неравномерно, поэтому способность переключаться между экономным режимом и интенсивной охотой дает преимущество перед другими гигантскими фильтраторами, такими как киты.

Результат уточняет понимание стратегий питания китовых акул, доказывая их гибкость по сравнению с другими видами.

Главным ограничением работы остается зависимость выводов от поведения конкретных особей с установленными камерами. В дальнейшем предстоит проверить, насколько данные модели поведения универсальны для всех групп китовых акул в разных частях Мирового океана.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Пензенская область
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Минтранс экстренно меняет логистику: что скрывается за новыми маршрутами в Азовском море
Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило о возвращении более 100 человек из США
Новый расклад для покупателей: привезенная Toyota оказалась доступнее отечественного универсала
Большая энергетическая развилка: Япония пересматривает отношение к российским ресурсам
Тепло уходит, а плети слабеют: как поддержать огуречные кусты в августе
Магний оказался не главным: что на самом деле провоцирует судороги у бегунов и спортсменов
Энергетики Якутии предупредили о возможных обрывах проводов из-за ветра
Жители поселка Цемзавод получили доступ к высокоскоростному интернету до 100 Мбит/с
В Заречном ограничат подачу горячей воды для подготовки к отопительному сезону
Развитие медицины в Мурманской области: от новых ФАПов до закупки оборудования
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.