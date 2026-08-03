Между пузырьками нашлась грань: сладкая газировка и минералка по-разному влияют на зубную эмаль

Газированная вода без сахара снижает уровень pH в полости рта значительно слабее, чем сладкие газировки. Результаты исследования позволяют предположить, что замена соков и лимонадов на обычную минералку с газом уменьшает риск разрушения зубной эмали.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Стакан с газированной водой

Исследователи из Университета Пердью провели эксперимент с участием 20 взрослых добровольцев. Чтобы исключить индивидуальные различия, каждый участник поочередно употреблял четыре типа напитков: обычную воду, газированную воду без добавок, газированную воду, обогащенную кальцием, и сладкую газировку.

В отличие от многих работ, где измеряют только кислотность самого напитка, авторы зафиксировали изменение pH слюны в реальном времени. Это важно, так как эмаль начинает растворяться, когда уровень pH во рту опускается ниже отметки 5.5.

Наиболее сильный сдвиг в сторону кислотности вызвала сладкая газировка: через две и двадцать минут после употребления уровень pH оставался существенно ниже нормы. Обычная газированная вода вызвала лишь кратковременное падение pH через две минуты, а вариант с кальцием — через пять. В обоих случаях показатели вернулись к исходным значениям уже через 20 минут.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что слюна работает как естественный буфер, нейтрализуя кислоту и восстанавливая баланс среды. Однако скорость этого восстановления зависит от состава напитка: сахар и определенные кислоты могут замедлять этот процесс, продлевая воздействие на эмаль.

Работа фиксирует только краткосрочные изменения. Реальный риск эрозии зубов зависит не только от pH, но и от частоты употребления напитков, длительности контакта жидкости с зубами и наличия сахара в составе. Влияние газированной воды на здоровье полости рта при многолетнем регулярном употреблении пока не изучено.

Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Американского общества по питанию NUTRITION 2026. В дальнейшем авторы планируют проверить долгосрочные эффекты газированной воды и её влияние на другие защитные механизмы полости рта.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов