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Восемь шагов из далёкого прошлого: следы в Кении изменили портрет древнего родственника человека

Наука

Исследователи обнаружили цепочку следов гоминид возрастом 1,4 млн лет на территории современного Кении. Находка указывает на то, что вымерший вид Paranthropus boisei мог достигать размеров современного человека и передвигаться организованными группами, состоявшими преимущественно из взрослых самцов.

Следы
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Следы

Следы восьми особей сохранились в отложениях древнего озера Восточной Турканы. В отличие от костных останков, такие отпечатки позволяют зафиксировать поведение нескольких представителей вида в один и тот же момент времени. Авторы работы, опубликованной в журнале PNAS, относят их к виду Paranthropus boisei — гоминидам с массивными челюстями, которых часто называют "человеком-щелкунчиком" из-за адаптации к грубой пище.

Пересмотр физических параметров

Анализ отпечатков опроверг прежние представления о габаритах этого вида. Ранее считалось, что Paranthropus boisei был значительно меньше Homo erectus. Однако новые данные показывают, что некоторые особи достигали роста 1,8 метра и веса около 75 кг, что сопоставимо с параметрами многих современных людей.

Для идентификации вида команда Кевина Хаталы из Университета Четема применила метод анализа формы стопы и особенностей походки. Это позволило отличить следы P. boisei от следов Homo erectus, которые также встречались в этом регионе.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что такие различия в телосложении при разных строениях черепа и диетах свидетельствуют о конвергентной эволюции или параллельном развитии физических параметров у разных линий гоминид, занимавших одну экологическую нишу.

Социальная организация

Отсутствие следов детей и женщин в данной группе позволяет предположить наличие сложной социальной структуры. Ученые считают, что группа взрослых самцов могла передвигаться вместе для обеспечения безопасности в опасной среде с крупными хищниками, несмотря на возможную конкуренцию за самок.

Исследователи подчеркивают, что находка фиксирует лишь единичный эпизод. Материал не позволяет утверждать, была ли такая групповая структура постоянной чертой вида или же особи собрались вместе временно и случайно.

Результат уточняет данные о морфологии и поведении Paranthropus boisei, доказывая, что вид был крупнее, чем считалось ранее. Главным ограничением остается фрагментарность данных: для подтверждения социальных гипотез необходимы новые находки аналогичных групповых треков.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
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