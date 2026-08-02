Образцы с обратной стороны Луны помогли восстановить историю древних космических ударов

Анализ грунта, доставленного миссией "Чанъэ-6" с обратной стороны Луны, показал, что астероидная бомбардировка внутренней Солнечной системы ослабевала постепенно в течение миллиардов лет, а не обрушилась на планеты одним кратковременным катаклизмом. Работа основана на лабораторной датировке горных образцов методом 40Ar/39Ar и уточняет картину ранней планетной истории, но не доказывает, что один и тот же временной профиль переносится на Землю без изменений.

Фото: openverse by JanetR3, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луна

Что показали образцы с обратной стороны

Исследователи изучили крошечные фрагменты плавленых горных пород, образовавшихся при ударах астероидов. Возраст этих фрагментов распределился в диапазоне от 4,33 млрд до 1,13 млрд лет. Вместо резкого пика ударов около 3,9 млрд лет назад — так называемого позднего тяжёлого бомбардирования — данные выявили длинный спад интенсивности столкновений. Обратная сторона Луны оказалась чище для такого анализа, так как она меньше подвергалась поздней вулканической активности, стиравшей древние следы на видимой стороне.

Как проводились измерения

Метод 40Ar/39Ar определяет возраст горной породы по накоплению аргона-40 при радиоактивном распаде калия-40. Образцы нагревали поэтапно лазером, измеряя изотопный состав выделяющегося газа. Каждый температурный шаг даёт независимую оценку возраста; совпадение нескольких шагов формирует "плато" — наиболее надёжный индикатор возраста удара. Авторы проанализировали несколько десятков фрагментов и построили временную шкалу бомбардировок длительностью более трёх миллиардов лет.

Где проходит граница вывода

Работа опирается на образцы с одной посадки "Чанъэ-6" в бассейне Южный полюс — Аиткен. Это единственный регион обратной стороны, из которого пока есть лабораторный материал. Неясно, насколько его история репрезентативна для всей обратной стороны и для Луны в целом. Материал не содержит сведений о внешней проверке результатов независимой лабораторией или о сравнении с альтернативными хронологиями, построенными по данным видимой стороны. Корреляция лунной и земной историй остаётся выводом по аналогии: Земля и Луна находились в одной зоне Солнечной системы, но атмосфера, тектоника и эрозия на Земле уничтожили прямые следы тех же событий.

"Лунные породы действительно работают как хронометр ранней Солнечной системы, но важно помнить: каждый удар даёт возраст только этого конкретного события в данной точке. Статистика накопленных дат восстанавливает общий тренд, а не календарь каждого астероида. Перенос лунской кривой на Землю требует моделирования динамики популяций малых тел, а не простого равенства потоков", — отметил астроном Алексей Руднев.

Что нужно проверить дальше

Ключевой вопрос — воспроизведение результата на образцах с других точек обратной стороны и сравнение с полными данными миссий "Аполлон", "Луна" и "Чанъэ-5". Независимая датировка тем же и другими методами (например, U-Pb по цирконам) укрепит или скорректирует временную шкалу. Моделирование динамики астероидного пояса и трансниптунианских объектов покажет, может ли гравитационная эволюция гигантов планет дать именно такой плавный спад, без резкого пика в 3,9 млрд лет.