Образцы с обратной стороны Луны помогли восстановить историю древних космических ударов

Анализ грунта, доставленного миссией "Чанъэ-6" с обратной стороны Луны, показал, что астероидная бомбардировка внутренней Солнечной системы ослабевала постепенно в течение миллиардов лет, а не обрушилась на планеты одним кратковременным катаклизмом. Работа основана на лабораторной датировке горных образцов методом 40Ar/39Ar и уточняет картину ранней планетной истории, но не доказывает, что один и тот же временной профиль переносится на Землю без изменений.
Исследователи изучили крошечные фрагменты плавленых горных пород, образовавшихся при ударах астероидов. Возраст этих фрагментов распределился в диапазоне от 4,33 млрд до 1,13 млрд лет. Вместо резкого пика ударов около 3,9 млрд лет назад — так называемого позднего тяжёлого бомбардирования — данные выявили длинный спад интенсивности столкновений. Обратная сторона Луны оказалась чище для такого анализа, так как она меньше подвергалась поздней вулканической активности, стиравшей древние следы на видимой стороне.
Метод 40Ar/39Ar определяет возраст горной породы по накоплению аргона-40 при радиоактивном распаде калия-40. Образцы нагревали поэтапно лазером, измеряя изотопный состав выделяющегося газа. Каждый температурный шаг даёт независимую оценку возраста; совпадение нескольких шагов формирует "плато" — наиболее надёжный индикатор возраста удара. Авторы проанализировали несколько десятков фрагментов и построили временную шкалу бомбардировок длительностью более трёх миллиардов лет.
Работа опирается на образцы с одной посадки "Чанъэ-6" в бассейне Южный полюс — Аиткен. Это единственный регион обратной стороны, из которого пока есть лабораторный материал. Неясно, насколько его история репрезентативна для всей обратной стороны и для Луны в целом. Материал не содержит сведений о внешней проверке результатов независимой лабораторией или о сравнении с альтернативными хронологиями, построенными по данным видимой стороны. Корреляция лунной и земной историй остаётся выводом по аналогии: Земля и Луна находились в одной зоне Солнечной системы, но атмосфера, тектоника и эрозия на Земле уничтожили прямые следы тех же событий.
"Лунные породы действительно работают как хронометр ранней Солнечной системы, но важно помнить: каждый удар даёт возраст только этого конкретного события в данной точке. Статистика накопленных дат восстанавливает общий тренд, а не календарь каждого астероида. Перенос лунской кривой на Землю требует моделирования динамики популяций малых тел, а не простого равенства потоков", — отметил астроном Алексей Руднев.
Ключевой вопрос — воспроизведение результата на образцах с других точек обратной стороны и сравнение с полными данными миссий "Аполлон", "Луна" и "Чанъэ-5". Независимая датировка тем же и другими методами (например, U-Pb по цирконам) укрепит или скорректирует временную шкалу. Моделирование динамики астероидного пояса и трансниптунианских объектов покажет, может ли гравитационная эволюция гигантов планет дать именно такой плавный спад, без резкого пика в 3,9 млрд лет.
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