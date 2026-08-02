Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
LADA Niva Travel стала лидером продаж полноприводных авто в России
Миска вместо лекарств: почему правильный рацион помогает разобраться с кожными проблемами животных
Наследники теряют деньги из-за одной записи: как правильно завещать банковские вклады
Японский козырь против LADA: Toyota Yaris L-X появилась в России с неожиданно низкой ценой
Попугай может заговорить быстрее, если перестать делать одну распространенную ошибку
Персеиды уже близко: пять российских обсерваторий предлагают туристам билеты в первый ряд
Мучительные боли в животе отступили: древняя практика изменила работу кишечника у тысяч людей
Изнурительный отпуск обернулся сюрпризом: Кристина Асмус показала итог жёсткой дисциплины в зале
Страны ОПЕК+ решили увеличить квоты на добычу нефти

Образцы с обратной стороны Луны помогли восстановить историю древних космических ударов

Наука » Экология » Космос

Анализ грунта, доставленного миссией "Чанъэ-6" с обратной стороны Луны, показал, что астероидная бомбардировка внутренней Солнечной системы ослабевала постепенно в течение миллиардов лет, а не обрушилась на планеты одним кратковременным катаклизмом. Работа основана на лабораторной датировке горных образцов методом 40Ar/39Ar и уточняет картину ранней планетной истории, но не доказывает, что один и тот же временной профиль переносится на Землю без изменений.

Луна
Фото: openverse by JanetR3, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Луна

Что показали образцы с обратной стороны

Исследователи изучили крошечные фрагменты плавленых горных пород, образовавшихся при ударах астероидов. Возраст этих фрагментов распределился в диапазоне от 4,33 млрд до 1,13 млрд лет. Вместо резкого пика ударов около 3,9 млрд лет назад — так называемого позднего тяжёлого бомбардирования — данные выявили длинный спад интенсивности столкновений. Обратная сторона Луны оказалась чище для такого анализа, так как она меньше подвергалась поздней вулканической активности, стиравшей древние следы на видимой стороне.

Как проводились измерения

Метод 40Ar/39Ar определяет возраст горной породы по накоплению аргона-40 при радиоактивном распаде калия-40. Образцы нагревали поэтапно лазером, измеряя изотопный состав выделяющегося газа. Каждый температурный шаг даёт независимую оценку возраста; совпадение нескольких шагов формирует "плато" — наиболее надёжный индикатор возраста удара. Авторы проанализировали несколько десятков фрагментов и построили временную шкалу бомбардировок длительностью более трёх миллиардов лет.

Где проходит граница вывода

Работа опирается на образцы с одной посадки "Чанъэ-6" в бассейне Южный полюс — Аиткен. Это единственный регион обратной стороны, из которого пока есть лабораторный материал. Неясно, насколько его история репрезентативна для всей обратной стороны и для Луны в целом. Материал не содержит сведений о внешней проверке результатов независимой лабораторией или о сравнении с альтернативными хронологиями, построенными по данным видимой стороны. Корреляция лунной и земной историй остаётся выводом по аналогии: Земля и Луна находились в одной зоне Солнечной системы, но атмосфера, тектоника и эрозия на Земле уничтожили прямые следы тех же событий.

"Лунные породы действительно работают как хронометр ранней Солнечной системы, но важно помнить: каждый удар даёт возраст только этого конкретного события в данной точке. Статистика накопленных дат восстанавливает общий тренд, а не календарь каждого астероида. Перенос лунской кривой на Землю требует моделирования динамики популяций малых тел, а не простого равенства потоков", — отметил астроном Алексей Руднев.

Что нужно проверить дальше

Ключевой вопрос — воспроизведение результата на образцах с других точек обратной стороны и сравнение с полными данными миссий "Аполлон", "Луна" и "Чанъэ-5". Независимая датировка тем же и другими методами (например, U-Pb по цирконам) укрепит или скорректирует временную шкалу. Моделирование динамики астероидного пояса и трансниптунианских объектов покажет, может ли гравитационная эволюция гигантов планет дать именно такой плавный спад, без резкого пика в 3,9 млрд лет.

Экспертная проверка: астроном Алексей Руднев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Новости спорта
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Домашние животные
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Недвижимость
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Популярное
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше

Микроклимат внутри камеры напрямую влияет на состояние ваших запасов, однако скрытые физические процессы часто ускоряют порчу еды без вашего ведома.

Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Миска вместо лекарств: почему правильный рацион помогает разобраться с кожными проблемами животных
Наследники теряют деньги из-за одной записи: как правильно завещать банковские вклады
Образцы с обратной стороны Луны помогли восстановить историю древних космических ударов
Японский козырь против LADA: Toyota Yaris L-X появилась в России с неожиданно низкой ценой
Попугай может заговорить быстрее, если перестать делать одну распространенную ошибку
Персеиды уже близко: пять российских обсерваторий предлагают туристам билеты в первый ряд
Мучительные боли в животе отступили: древняя практика изменила работу кишечника у тысяч людей
Изнурительный отпуск обернулся сюрпризом: Кристина Асмус показала итог жёсткой дисциплины в зале
Страны ОПЕК+ решили увеличить квоты на добычу нефти
Мышцы получили "инструкцию на ремонт": найден ключ к восстановлению поврежденных волокон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.