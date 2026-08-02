Венера была не адом, а раем: ученые нашли следы мира с океанами и возможной жизнью

Венера, которую сегодня принято считать воплощением планетарного ада с её облаками из серной кислоты и температурой, плавящей свинец, в прошлом могла быть зеркальным отражением Земли. Новое исследование международной группы геологов, опубликованное в Earth & Planetary Science Letters, доказывает, что на протяжении миллиардов лет вторую планету от Солнца покрывали колоссальные океаны. Ученые обнаружили в древнейших ландшафтах Венеры — тессерах — геологические отпечатки, которые могли возникнуть только при длительном контакте горной породы с большими массивами жидкой воды.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вулканы Венеры

Тайны тессер: как камни "помнят" воду

Исследовательская группа под руководством Ричарда Гейла из Лондонского университета сосредоточилась на изучении тессер — сильно деформированных высокогорных участков, которые резко выделяются на фоне гладких вулканических равнин. Анализ морфологии этих зон показал поразительное сходство с земными континентами. По мнению ученых, такая структура поверхности формируется в результате взаимодействия литосферы с океаном. Это позволяет предположить, что до 90% поверхности Венеры когда-то занимала водная гладь.

"Объект нашего изучения — тессеры — выглядят как результат сложной эрозии и тектоники, которые на Земле неразрывно связаны с гидросферой. Если наши выводы верны, то Венера была обитаемой гораздо дольше, чем считалось ранее", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Хотя прямых проб грунта с этих участков пока нет, геологические модели указывают на "влажное" прошлое планеты более естественно, чем теории о вечной засухе. Ранее подобные исследования ледников и древних климатических циклов на Земле помогали ученым понять, как быстро могут меняться планетарные условия под воздействием внешних и внутренних факторов.

Климатический перелом: почему исчезли океаны

Согласно новым данным, Венера сохраняла умеренный климат в течение сотен миллионов, а возможно, и миллиардов лет. Это меняет устоявшееся мнение о том, что планета стала горячей пустыней почти сразу после формирования. Перелом произошел из-за катастрофического парникового эффекта, который превратил атмосферу в плотный кокон, удерживающий солнечное тепло. Ученые проводят параллели с земными процессами, где зеленый переход и изменение состава атмосферы сегодня являются ключевыми темами для выживания биосферы.

"Венера — это наглядный пример того, как тонкие настройки атмосферной циркуляции и облачного покрова определяют судьбу мира. Понимание причин её гибели критически важно для прогнозирования будущего нашей собственной планеты", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Характеристика Древняя Венера (гипотеза) Современная Венера Поверхностные воды Обширные океаны (до 90% поверхности) Полное отсутствие Температура поверхности Умеренная, пригодная для жизни Около 460°C (плавит свинец) Атмосфера Прозрачная, с облаками водяного пара Сверхплотная, серная кислота и CO2

Шанс на жизнь: биологический след в прошлом

Если океаны существовали миллиарды лет, то вероятность возникновения жизни на Венере становится крайне высокой. На Земле микроорганизмы появились почти сразу после остывания коры и формирования водоемов. Венера, обладая схожими размерами и массой, могла пройти тот же путь. Подобно тому, как ученые находят след древней стратегии выживания в костях мамонтов, геологи надеются найти химические маркеры былой биологической активности в породах Венеры.

"Жидкая вода — главный маркер жизни. Если она была там миллиард лет, микробные сообщества имели все шансы на эволюцию. Сегодня мы ищем остатки этой жизни в экстремальных условиях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Будущие миссии и поиск истины

Окончательно подтвердить теорию океанического прошлого должны миссии НАСА VERITAS и европейская EnVision. Эти аппараты проведут радиолокационное картографирование с разрешением, достаточным для поиска береговых линий и осадочных структур. Пока одни страны изучают океанские течения у берегов Японии, а Китай выводит спутники на необычные орбиты, глобальное научное сообщество ждет данных, которые могут переписать историю Солнечной системы.

Ответы на популярные вопросы о древней Венере

Почему ученые решили, что на Венере были океаны?

Основанием стали исследования тессер — древних участков поверхности, чья структура напоминает земные континенты, сформированные под воздействием воды.

Как долго могли существовать эти океаны?

Геологические данные и климатическое моделирование указывают на период от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов лет.

Что превратило Венеру в "адскую" планету?

Причиной стал неконтролируемый парниковый эффект. Из-за близости к Солнцу и вулканической активности атмосфера наполнилась углекислым газом, что привело к испарению воды.

Могла ли на Венере существовать разумная жизнь?

Научных данных о разумной жизни нет, однако условия были вполне благоприятными для существования микроорганизмов в течение длительного времени.

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