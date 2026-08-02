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NASA бросит вызов Солнцу: самолет догонит тень Луны ради загадки, которую не решают десятилетия

Наука » Экология » Природа

Исследователи из NASA и ряда университетов планируют использовать полное солнечное затмение 12 августа для изучения солнечной короны и изменений в атмосфере Земли. Работа направлена на уточнение механизмов нагрева внешней атмосферы звезды, но пока не дает окончательных ответов о природе солнечного ветра.

Штаб NASA
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Штаб NASA

Наблюдение за короной с высокого altitudes

Для фиксации динамики Солнца будет задействован высоколетающий самолет WB-57. В его носовой части установлен прибор SAMI (SCIFLI Multispectral Airborne Imager), состоящий из четырех камер. Система делает не менее 20 снимков в секунду в видимом и инфракрасном диапазонах.

Полет на высоте 15 километров позволит обойти проблему облачности и зафиксировать инфракрасные волны, которые обычно поглощаются нижними слоями атмосферы. Кроме того, следуя за тенью Луны на скорости 740 км/ч, самолет увеличит время наблюдения за короной почти до трех минут, что дольше максимального наземного окна в две минуты и 18 секунд.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что такие измерения позволяют изучать структуру солнечных протуберанцев — выбросов вещества над поверхностью звезды — и понять, почему корона нагревается почти до миллиона градусов.

Реакция атмосферы на резкое затемнение

Параллельно с авиационным исследованием пройдет проект Nationwide Eclipse Ballooning Project. В Исландии и Испании запустят серию научных зондов для анализа изменений в пограничном слое атмосферы, который непосредственно контактирует с землей.

В Исландии планируют запустить 80 баллонов до и после затмения. Ученых интересует, произойдет ли "коллапс" (уменьшение толщины) пограничного слоя, как это наблюдалось в предыдущих кампаниях. Ожидается, что специфика августа в Исландии с его длинными световыми днями может изменить этот процесс.

В Испании зонды будут оснащены камерами с обзором 360 градусов и датчиками озона. Предыдущие данные показали снижение уровня озона во время фазы полной темноты; исследователи проверят, сохранится ли эта зависимость в другое время суток и сезона.

Результаты миссии помогут уточнить связь между солнечным ветром и веществом короны, а также понять влияние кратковременного отсутствия солнечного света на химический состав атмосферы. Главным ограничением остается краткость события, поэтому для подтверждения гипотез потребуются данные последующих затмений, включая кампанию 2026 года.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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