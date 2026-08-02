Марс прятал воду у всех на виду: ученые нашли тайные "убежища" для возможной жизни

Марс долгое время считался абсолютно сухой пустыней, однако свежее исследование перевернуло представление о выживании влаги на Красной планете. Ученые обнаружили механизм, который позволяет жидкой воде сохраняться прямо под поверхностью в микроскопических масштабах. Речь идет не о гигантских океанах, а о скрытых "водных ловушках" внутри гигроскопичных минералов. Эти крошечные карманы рассола образуются благодаря ежедневному циклу расширения и сжатия трещин, что дает шанс на существование микробной жизни даже в экстремальных условиях Солнечной системы.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Экспедиция на Марс

Микроскопические ловушки: как минералы удерживают влагу

Современный Марс — место крайне негостеприимное, где открытая вода мгновенно испаряется или замерзает. Тем не менее, авторы новой научной работы предложили гипотезу о "преходящем удержании" рассола. Вместо поиска геометрических узоров на поверхности, свидетельствующих о древних реках, исследователи сосредоточились на гидратированных минералах. Эти соли способны впитывать влагу из разреженной атмосферы.

"Соли на Марсе работают как губка, но с секретом. Они не просто впитывают влагу, а создают химическую среду, в которой вода остается жидкой при температурах гораздо ниже нуля. Это меняет наши расчеты о том, где именно на планете может теплиться жизнь", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ключевым фактором стала гигроскопичность — способность кристаллов соли притягивать молекулы воды. В определенные периоды марсианского дня, когда влажность и температура достигают нужных значений, внутри кристаллической решетки образуются капли концентрированного рассола. Это происходит в самых верхних слоях грунта, что делает такие места наиболее перспективными для будущих миссий по поиску биомаркеров.

Тепловое "дыхание" марсианских скал

Важную роль в сохранении влаги играют ежедневные перепады температур. На Марсе они колоссальны: от ледяных ночей до относительно теплых дней. Ученые выяснили, что минералы буквально "дышат", реагируя на смену циклов. Когда наступает холод, конденсированная влага проникает в существующие микротрещины. С восходом солнца минералы расширяются от тепла, механически "запирая" воду внутри структурных дефектов.

"Механическое напряжение в камнях на Марсе — это не разрушительный фактор, а своего рода насос и клапан одновременно. Тепловое расширение помогает удерживать жидкость внутри трещин, не давая ей быстро испариться обратно в атмосферу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Исследование подчеркивает, что такие трещины не являются герметичными контейнерами. Пар все равно может просачиваться сквозь них, но процесс существенно замедляется. Этого времени может быть достаточно, чтобы в "часы пик" марсианского тепла микроскопическая жизнь получила доступ к растворителю, необходимому для метаболизма. Ранее похожие процессы обсуждались при изучении глинистых минералов в дальнем космосе, что подтверждает универсальность таких механизмов.

Параметр системы Влияние на воду Гигроскопические соли Поглощают влагу из атмосферы, образуя рассол Ночное охлаждение Конденсация воды и ее проникновение в трещины Дневной нагрев Расширение минералов и частичная герметизация влаги Минеральная анизотропия Определяет направление и скорость роста микротрещин

Шанс для микробов в соляных кристаллах

Хотя представленная модель является концептуальной и не доказывает наличие марсиан, она расширяет зону поиска. Вместо того чтобы смотреть вглубь планеты, ученые предлагают обратить внимание на поверхность. Подобно тому, как подземные экосистемы на Земле выживают в изоляции, марсианские организмы могли адаптироваться к жизни внутри кристаллов.

"Мы часто ищем жизнь в идеальных условиях, но природа Марса диктует свои правила. Если микробы там есть, они, скорее всего, прячутся именно в таких минеральных 'инкубаторах', защищенных от радиации и полного высыхания", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Для науки это означает смену парадигмы. Теперь важно понять, как долго жидкая фаза может контактировать с минералами. Если это время исчисляется часами ежедневно, то шансы на протекание биохимических реакций резко возрастают. Это открытие ставит Марс в один ряд с другими мирами, где атмосферные изменения и химия создавали фундамент для жизни миллионы лет назад.

Ответы на популярные вопросы о воде на Марсе

Может ли человек пить эту марсианскую воду?

Нет, это не чистая пресная вода, а крайне концентрированный рассол с высоким содержанием солей, которые могут быть токсичны для человека без сложной многоступенчатой очистки.

Где именно на Марсе находятся эти "ловушки"?

Они распределены по всей поверхности в местах залегания гидратированных минералов, которые отмечены специальными маркерами на современных картах планеты.

Почему вода не замерзает в лед?

Высокая концентрация солей действует как антифриз, понижая точку замерзания жидкости, что позволяет ей оставаться в жидком состоянии даже при отрицательных температурах.

Доказывает ли это исследование наличие жизни?

Нет, это только теоретическая модель, подтверждающая, что условия для временного существования жидкой воды на поверхности Марса физически возможны.

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