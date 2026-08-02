Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курбан Омаров опроверг задержание жены: кто на неё напал и почему она сама пошла в полицию
Роскошная жизнь в Майами обошлась Курниковой и Иглесиасу дорого: платежи за поместье зашкаливают
Родовое имя выставили на торги: отказ от копеечной выплаты лишил Пугачёву контроля над старым брендом
500 тысяч рублей и настоящий 4х4: какие старые внедорожники еще способны покорять грязь
Ученые создают лекарства против малярии и бабезиоза на основе природных соединений
Неожиданный удар по АвтоВАЗу: импортный аналог легендарного Polo предложили по цене Весты
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Строительство поликлиники в Анкудиновке обойдется почти в 884 миллиона рублей
В Саратове и области на модернизацию инженерных сетей направили 39 млн рублей

Космический гигант меняет ритм: Андромеда начала медленнее зажигать новые звезды

Наука » Экология » Космос

Анализ данных космического телескопа "Хаббл" показал, что галактика Андромеды (M31) постепенно снижает темпы рождения новых звезд на протяжении последних 500 миллионов лет. Это позволяет предположить, что гигантская спиральная система естественным образом выходит из фазы высокой активности, что дает новые данные об эволюции крупных галактик.

Галактика
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Галактика

Исследователи объединили данные двух крупных обзоров "Хаббла", охвативших две трети диска Андромеды и около 200 миллионов звезд. Известно, что примерно 2 миллиарда лет назад в галактике произошел мощный всплеск звездообразования, в результате которого возникла пятая часть всех ее звезд. Считается, что этот процесс был вызван слиянием с другой системой — вероятно, компактной эллиптической галактикой M32.

Текущие расчеты выявили динамику этого спада: 500 миллионов лет назад темпы образования звезд составляли около одной солнечной массы в год. К моменту 40 миллионов лет назад этот показатель сократился вдвое, а сегодня упал до одной пятой солнечной массы в год. Основное снижение активности зафиксировано в кольце радиусом 32 тысячи световых лет от центра галактики. Это указывает на плавное затухание после прежнего всплеска, а не на внезапную нехватку строительного материала.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что такое постепенное снижение активности характерно для крупных спиральных систем, которые тратят запасы газа в периоды интенсивного звездообразования. Подобные процессы определяют облик галактики перед возможными будущими столкновениями с другими системами.

Авторы работы также проверили, мог ли на замедление повлиять спутник M32. В областях, ближайших к этой галактике, спад звездообразования произошел позже, однако данных недостаточно для однозначного вывода о прямой причинно-следственной связи.

Результат уточняет временные рамки эволюции Андромеды и подтверждает гипотезу о постепенном затухании активности. Главным ограничением остается ограниченный охват диска галактики. Для полной проверки модели планируется использовать телескоп "Нэнси Грейс Роман", который обладает гораздо большим полем зрения и позволит изучить всю систему целиком, включая ее гало.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Энергетика
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
Собаки
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Недвижимость
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Популярное
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше

Микроклимат внутри камеры напрямую влияет на состояние ваших запасов, однако скрытые физические процессы часто ускоряют порчу еды без вашего ведома.

Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Космический гигант меняет ритм: Андромеда начала медленнее зажигать новые звезды
Роскошная жизнь в Майами обошлась Курниковой и Иглесиасу дорого: платежи за поместье зашкаливают
Родовое имя выставили на торги: отказ от копеечной выплаты лишил Пугачёву контроля над старым брендом
500 тысяч рублей и настоящий 4х4: какие старые внедорожники еще способны покорять грязь
Ученые создают лекарства против малярии и бабезиоза на основе природных соединений
Неожиданный удар по АвтоВАЗу: импортный аналог легендарного Polo предложили по цене Весты
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Строительство поликлиники в Анкудиновке обойдется почти в 884 миллиона рублей
В Саратове и области на модернизацию инженерных сетей направили 39 млн рублей
В станице Курской создают современное пространство для отдыха и спорта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.