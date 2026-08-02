Космический гигант меняет ритм: Андромеда начала медленнее зажигать новые звезды

Анализ данных космического телескопа "Хаббл" показал, что галактика Андромеды (M31) постепенно снижает темпы рождения новых звезд на протяжении последних 500 миллионов лет. Это позволяет предположить, что гигантская спиральная система естественным образом выходит из фазы высокой активности, что дает новые данные об эволюции крупных галактик.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Галактика

Исследователи объединили данные двух крупных обзоров "Хаббла", охвативших две трети диска Андромеды и около 200 миллионов звезд. Известно, что примерно 2 миллиарда лет назад в галактике произошел мощный всплеск звездообразования, в результате которого возникла пятая часть всех ее звезд. Считается, что этот процесс был вызван слиянием с другой системой — вероятно, компактной эллиптической галактикой M32.

Текущие расчеты выявили динамику этого спада: 500 миллионов лет назад темпы образования звезд составляли около одной солнечной массы в год. К моменту 40 миллионов лет назад этот показатель сократился вдвое, а сегодня упал до одной пятой солнечной массы в год. Основное снижение активности зафиксировано в кольце радиусом 32 тысячи световых лет от центра галактики. Это указывает на плавное затухание после прежнего всплеска, а не на внезапную нехватку строительного материала.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что такое постепенное снижение активности характерно для крупных спиральных систем, которые тратят запасы газа в периоды интенсивного звездообразования. Подобные процессы определяют облик галактики перед возможными будущими столкновениями с другими системами.

Авторы работы также проверили, мог ли на замедление повлиять спутник M32. В областях, ближайших к этой галактике, спад звездообразования произошел позже, однако данных недостаточно для однозначного вывода о прямой причинно-следственной связи.

Результат уточняет временные рамки эволюции Андромеды и подтверждает гипотезу о постепенном затухании активности. Главным ограничением остается ограниченный охват диска галактики. Для полной проверки модели планируется использовать телескоп "Нэнси Грейс Роман", который обладает гораздо большим полем зрения и позволит изучить всю систему целиком, включая ее гало.

Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев