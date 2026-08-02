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В костях мамонтов нашли след древней стратегии: охотники выбирали самых важных особей

Наука » Экология » Человек

Генетический анализ останков шерстистых мамонтов показал, что древние люди систематически охотились преимущественно на самок этих животных. Работа позволяет уточнить характер взаимодействия людей ледниковой эпохи с мегафауной, но пока не доказывает, стала ли такая тактика одной из причин вымирания вида.

Мамонт
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мамонт

Исследователи под руководством Ханны Мутс из Центра палеогенетики в Стокгольме проанализировали ДНК 521 особи .

Сравнение данных выявило резкий контраст в половом соотношении погибших животных. В местах природного отбора преобладали самцы — их доля составила 66,5%. Это согласуется с поведением современных слонов: взрослые самцы живут более уединенно и чаще рискуют, попадая в природные ловушки. Однако на стоянках древних людей картина была обратной: 70% всех найденных особей оказались самками.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что такая избирательность охотников могла быть обусловлена двумя факторами. Во-первых, самки меньше по размеру и менее мобильны, особенно при наличии детенышей, что делает их более легкой добычей. Во-вторых, самки перемещаются по предсказуемым сезонным маршрутам, в то время как самцы мигрируют хаотично. Это позволяло людям заранее планировать засады в конкретных точках пути стада.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Current Biology, указывают на глубокие знания древних людей о повадках мамонтов. Авторы предполагают, что систематическое изъятие именно репродуктивных особей могло снизить способность популяций к восстановлению, так как гибель взрослых самок критичнее влияет на численность вида, чем гибель самцов.

Тем не менее, работа основывается на анализе конкретных скоплений костей и не дает количественной оценки общего влияния охоты на глобальное вымирание мамонтов. Для окончательного вывода о роли человека в исчезновении вида потребуются дополнительные данные по динамике популяций в разных регионах.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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