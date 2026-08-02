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Ледник на вершине Арарата оказался древней капсулой времени: внутри ищут следы первых цивилизаций

Наука » Экология » Природа

Группа археологов и гляциологов провела первые измерения толщины ледников горы Арарат для поиска данных о древних цивилизациях и климате. Исследование позволяет определить точки будущего бурения, чтобы извлечь образцы льда, которые могут содержать следы раннего земледелия и металлургии.

Mount Ararat and the Yerevan skyline
Фото: commons.wikimedia.org by Սէրուժ Ուրիշեան (Serouj Ourishian), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Mount Ararat and the Yerevan skyline

Для анализа снежного покрова ученые использовали наземную радиоэхолокацию и активные сейсмические методы. С помощью механического воздействия на лед исследователи фиксировали прохождение волн в объеме материала, что позволило точно определить структуру и толщину льдов. Об этом сообщает Университет Мюнстера.

Археологический и климатический архив

Гора Арарат находится в регионе, где зародились первые центры добычи полезных ископаемых, металлургия и земледелие. По мнению профессора Унсала Ялчина, ледяные слои могут хранить микрочастицы металлов из древних плавильных печей и вещества, характерные для подсечно-огневого земледелия. Это превращает ледник в непрерывный архив Анатолии, Кавказа и Месопотамии.

Параллельно с археологией данные представляют интерес для гляциологии. Каждый слой льда фиксирует состояние атмосферы и содержание вулканической пыли определенного периода. Ученые стремятся восстановить детали климатических циклов, включая Римский климатический оптимум (250 г. до н. э. — 400 г. н. э.) и похолодание эпохи Великого переселения народов.

Археолог Павел Синицын отмечает, что ледники позволяют получить данные в динамике: в отличие от поверхностных находок, ледяные слои накапливают информацию последовательно, создавая своего рода хронологическую летопись региона.

Главным риском для проекта является глобальное потепление. Снежная шапка Арарата сокращается с ускорением, что приводит к безвозвратной потере части данных каждое лето. Текущий этап работ был подготовительным: исследователи собрали данные о рельефе и толщине льда, но еще не извлекли сами образцы.

Следующим шагом станет экспедиция по бурению глубоких слоев ледника. Только после получения и анализа физических кернов ученые смогут подтвердить наличие в них частиц металлов или специфических климатических маркеров.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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