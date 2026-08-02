Пока тело отдыхает, мозг ведет свою гонку: что происходит внутри во время сновидений

Исследование на мышах выявило метаболический дисбаланс в мозге во время фазы быстрого сна: нейроны потребляют энергию быстрее, чем успевают ее восстанавливать. Работа помогает объяснить механизмы энергообеспечения мозга при интенсивной внутренней обработке данных, но результаты получены на животных моделях и требуют подтверждения на людях.
В ходе работы ученые из Университета Тохоку обнаружили, что во время REM-сна в коре головного мозга происходит противоречивый процесс. Несмотря на увеличение объема крови и накопление метаболического топлива в астроцитах (вспомогательных клетках мозга), уровень АТФ — молекулы, служащей непосредственным источником энергии для нейронов — снижается.
Это опровергает представление о том, что усиление притока ресурсов в мозг автоматически ведет к росту доступной энергии. По мнению авторов, интенсивность работы нейронных сетей во время сновидений настолько высока, что потребление АТФ временно опережает его производство.
Для анализа обмена веществ в режиме реального времени исследователи использовали метод широкопольной флуоресцентной визуализации. Чтобы не повреждать сосуды и вспомогательные клетки мозга удалением частей кости, черепа мышей покрыли прозрачной УФ-отверждаемой смолой.
Система мониторинга отслеживала три ключевых параметра:
Астроциты в этой цепочке выступают посредниками: они поглощают глюкозу из крови и преобразуют ее в вещества, необходимые для синтеза АТФ в нейронах.
Исследование показало, что мозг начинает готовиться к энергозатратному REM-сну задолго до его фактического начала. Приборы зафиксировали рост объема крови примерно за 50 секунд до перехода в фазу быстрого сна. Этот процесс носит направленный характер: усиление кровотока начинается в задней части коры и распространяется вперед.
Для сравнения, во время медленного сна (NREM) связь между активностью мозга и кровотоком была более линейной: небольшие колебания активности на тета-частоте предсказывали изменение объема крови через 4-5 секунд. Таким образом, REM-сон сопровождается специфической метаболической перестройкой.
"Снижение уровня АТФ не обязательно означает энергетический голод нейронов. Поскольку концентрация этой молекулы зависит от баланса между ее синтезом и расходом, падение показателей может просто свидетельствовать о сверхвысокой активности нейронных цепей в момент обработки памяти или эмоций", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.
Авторы работы пока не могут точно определить причину дефицита АТФ. Среди гипотез рассматриваются: ускоренное сжигание энергии при реорганизации связей между гиппокампом и корой, возможные сбои в передаче топлива от астроцитов к нейронам или временное изменение работы митохондрий.
|Показатель в REM-сне
|Эффект / Значение
|Объем крови
|Растет (подготовка ресурсов)
|Пируват в астроцитах
|Растет (усиление переработки глюкозы)
|АТФ в нейронах
|Снижается (потребление выше производства)
Эта таблица демонстрирует, что доставка энергии и ее фактическое использование регулируются независимо друг от друга.
Работа показывает физиологическую основу высокой активности мозга во время REM-сна. Однако вывод о "чувстве усталости" после ярких снов остается интерпретацией авторов; прямое измерение субъективного утомления в исследовании не проводилось.
Нет, исследование проводилось исключительно на мышах. Метаболические процессы в мозге человека могут иметь свои особенности, поэтому требуются дополнительные проверки с использованием методов нейровизуализации для людей.
Работа добавляет понимание того, как мозг перераспределяет ресурсы для выполнения сложных внутренних вычислений при минимальных энергозатратах. Главным ограничением остается использование животной модели и отсутствие данных о механизме передачи топлива от астроцитов к нейронам в фазе REM. Для уточнения выводов необходимы исследования с применением более точных сенсоров метаболизма на крупных млекопитающих. Подробности опубликованы в журнале Communications Biology.
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