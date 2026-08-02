Космическая загадка над Землей: Китай вывел спутники на необычную орбиту с секретным назначением

Китай вывел на орбиту два секретных спутника TJS-27A и 27B, используя для этого нетипичную траекторию. Анализ данных позволяет предположить, что аппараты предназначены для радиоэлектронной разведки, хотя официально они заявлены как тестовые системы связи.

Фото: Freepik by vecstock Спутник

Запуск ракеты "Чанчжэн-6A" состоялся 30 июля с космодрома Тайюань. По данным Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC), спутники TJS-27A и 27B должны использоваться для передачи данных, вещания и проведения технологических экспериментов. Разработкой аппаратов занимались Академия космических технологий Китая (CAST) и Шанхайская академия космического полета (SAST).

Признаки разведывательной миссии

Специалисты Космических сил США зафиксировали спутники на орбите высотой 1153 км с наклонением 64,8 градуса. Астрофизик Джонатан Макдауэлл отмечает, что такие параметры характерны для систем радиоэлектронной разведки (ELINT и SIGINT), работающих по принципу измерения разности времени прихода сигнала (TDOA). Аналогичная сеть используется в США — Naval Ocean Surveillance System (NOSS).

Обычно подобные спутники запускаются тройками и работают в треугольном построении. Пока неясно, станут ли TJS-27A и 27B частью такой группировки или представляют собой новый подход к развертыванию систем разведки. Ранее аппараты серии TJS выводились преимущественно на геосинхронные орбиты.

Астроном Павел Громов поясняет, что использование метода TDOA позволяет определять координаты наземных или морских источников радиоизлучения с высокой точностью за счет синхронизированного приема одного и того же сигнала несколькими спутниками в разных точках орбиты.

Обновление системы ретрансляции

Параллельно с разведывательной миссией Китай запустил первый спутник третьего поколения Tianlian-3 (01). Ракета "Чанчжэн-7A" вывела аппарат на геопереходную орбиту. Спутник предназначен для обеспечения непрерывной связи с пилотируемыми кораблями и станцией "Тяньгун".

Новая серия аппаратов базируется на улучшенной платформе DFH-4E. По заявлению CAST, Tianlian-3 получил оборудование нового поколения, которое значительно расширило возможности параллельной передачи данных для нескольких пользователей одновременно.

Данные запуски стали 52-м и 53-м в 2026 году. При этом старт "Чанчжэн-7A" стал пятидесятым успешным вылетом с космодрома Вэньчан, где сейчас строят стартовые комплексы для сверхтяжелых ракет "Чанчжэн-9" и "Чанчжэн-10", предназначенных для лунных миссий.

Текущие результаты подтверждают расширение функционала китайской спутниковой группировки, однако точное назначение TJS-27A и 27B останется гипотетическим до появления данных об их конкретных маневрах на орбите.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов