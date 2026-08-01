Между звёздами пролегла чёрная дорога: Великий разлом раскрывает скрытую структуру галактики

Вдоль плоскости Млечного Пути тянется Великий разлом — массивная полоса темных межзвездных пылевых облаков, которая визуально разделяет светлую ленту нашей галактики на две части. Наилучшие условия для наблюдения за этим объектом возникают в августе, когда Млечный Путь максимально виден в ночном небе.

Фото: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CFHT by J.-C. Cuillandre and E. Bertin (CEA Paris-Saclay), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Млечный путь

Чтобы обнаружить разлом, необходимо находиться вдали от городских источников света. Темная полоса проходит через несколько созвездий, наиболее заметно проявляясь в области Лебедя (Cygnus), Лиры (Lyra) и Стрельца (Sagittarius).

Визуальный эффект "расщепления" галактики не является оптической иллюзией. Он вызван наличием плотных скоплений космической пыли, которые работают как экран: частицы вещества поглощают и рассеивают свет звезд, расположенных за ними. Таким образом, темные области — это зоны высокой концентрации материи, перекрывающие обзор более удаленных участков диска Млечного Пути.

Астроном Павел Громов отмечает, что изучение подобных пылевых структур позволяет понять распределение вещества в галактике и механизмы эволюции звездных систем, так как именно в таких плотных облаках часто зарождаются новые звезды.

Наблюдения за Великим разломом помогают уточнить структуру Млечного Пути, однако точное определение массы и химического состава всех отдельных пылевых облаков остается задачей для специализированных телескопов, работающих в инфракрасном диапазоне, который способен "пробивать" завесу пыли.