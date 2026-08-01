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БПЛА не идут посадку: китайские физики теперь подзаряжают дроны прямо во время полёта

Наука » Технологии

Китайские физики нашли способ радикально продлить время работы беспилотников, предложив заряжать их прямо в воздухе с помощью лазера. Исследователи разработали фотоэлемент на базе перовскитов и наночастиц сурьмы и селена, который преобразует узконаправленное излучение зеленого лазера в электричество с КПД 38,5%. Результаты работы, опубликованные в журнале Matter & Light, открывают путь к созданию дронов, способных к непрерывному мониторингу лесов или оперативной доставке грузов без необходимости посадки для замены батарей.

Лазер
Фото: https://www.flickr.com/photos/25649741@N04/5391914387 by FastLizard4, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лазер

Содержание

Проблема автономности беспилотников

Современные дроны, выполняющие задачи по наблюдению за природными ЧП или транспортировке посылок, крайне ограничены емкостью аккумуляторов. Любая длительная миссия требует частых остановок, что снижает эффективность использования техники. Подобная зависимость от наземной инфраструктуры заставляет инженеров искать способы подзарядки в полете, используя умный текстиль или методы беспроводной передачи энергии.

Перовскиты: основа высокоэффективных фотоэлементов

За последние десять лет физики достигли успеха в создании солнечных батарей на основе перовскитов. Эти материалы имеют особую структуру из металлических "кубов" и кислородных "восьмигранников", что позволяет им эффективно поглощать свет. Как и исследования 2D-материалов, эта область материаловедения сосредоточена на повышении КПД, который сегодня доходит до 33% для солнечного спектра.

Роль сурьмы и селена в новой технологии

Главным ограничением перовскитов остается перегрев, который снижает выходную мощность. Китайские ученые интегрировали в структуру фотоэлемента наночастицы сурьмы и селена. Этот термоэлектрический материал не только отводит избыточное тепло, но и трансформирует его в дополнительную энергию. Подобные аномальные структуры позволяют сбалансировать нагрев устройства, делая его пригодным для приема концентрированных лазерных пучков, чья интенсивность гораздо выше солнечного света.

Характеристика Данные
КПД преобразования лазера 38,5%
Выработка с 1 см² 1,2 Ватт

Практическое применение и показатели

Технологию протестировали на прототипе, установленном на модель БПЛА. Использование зеленого лазера позволило обеспечить устройство достаточным количеством энергии для одновременного полета и зарядки аккумулятора. Это решение напоминает, как жуки-нарывники обманывают пчел, используя точную химическую мимикрию — здесь ученые аналогично "обманывают" перегрев, превращая его в полезный ресурс.

Ограничения технологии

Несмотря на успехи, массовое внедрение потребует решения вопросов безопасности при работе с мощными лазерными установками и разработки систем точного наведения луча на движущийся объект. Подобные вызовы характерны для освоения сложных сред, где привычные земные правила передачи энергии требуют полной адаптации к внешним условиям.

Ответы на популярные вопросы

Почему выбран именно зеленый лазер?

Зеленое излучение обладает высокой плотностью энергии, которая оптимально поглощается перовскитной структурой с минимальными потерями.

Может ли этот метод использоваться для других целей?

Да, технология позволяет передавать электричество на расстоянии для подзарядки любых удаленных датчиков.

Безопасен ли такой метод для самих перовскитов?

Наночастицы сурьмы и селена эффективно поглощают тепло, предотвращая деградацию материала, характерную для перегретых фотоэлементов.

Насколько это дороже существующих батарей?

Авторы исследования пока не оценивали экономическую эффективность, так как работа находится на стадии прототипа.

Экспертная оценка

"Использование термоэлектриков в связке с фотовольтаикой — это перспективное направление, позволяющее эффективно утилизировать паразитную тепловую энергию. Для беспилотников это означает радикальное снижение весовой нагрузки, так как отпадает необходимость в резервных аккумуляторах", — предположил физик Дмитрий Лапшин.

"Внедрение наночастиц в перовскитную матрицу требует отработки стабильности материала при длительном воздействии лазерного излучения. Пока мы видим лишь лабораторный успех, но масштабирование до уровня реальных полетных условий — это следующий логичный этап проверки системы", — подчеркнул преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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