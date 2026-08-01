Ученые пересмотрели историю ранней Землю: кислород играл "в прятки" миллионы лет

История накопления кислорода на нашей планете оказалась куда запутаннее, чем предполагали школьные учебники. Долгое время считалось, что 2,45 миллиарда лет назад произошло некое "Великое окислительное событие", после которого Земля внезапно задышала. Однако последние данные говорят о том, что процесс был растянут на сотни миллионов лет, сопровождался "качелями" концентрации газов и даже глобальными обледенениями.

Фото: Openverse by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Земля

Жизнь до кислорода: когда появились первые фотосинтетики?

Традиционная датировка Великого окислительного события (ВОС) опирается на изотопный состав серы в древних породах. Исследования показывают, что около 2,45 миллиарда лет назад уровни кислорода начали расти, что остановило фотохимические реакции серы в атмосфере, вызванные ультрафиолетом. Но минералогические находки, описанные в журнале Nature, указывают на существование цианобактерий еще 2,85 миллиарда лет назад. А если верить расчетам скорости мутаций, то "кислородные" микробы могли появиться вообще 3,5 миллиарда лет назад.

Роль мелководных шельфов в насыщении атмосферы

Почему же кислород не начал накапливаться сразу? Одна из популярных версий объясняет это химическим "пожиранием" газа океаном, насыщенным железом. Однако новое объяснение, представленное на конференции Гольдшмидта, связывает процесс с тектоникой. По мере формирования молодых континентов начали расти их шельфы. Именно на этих мелководьях, составляющих всего 9% площади океана, при гибели цианобактерий углерод быстро "консервируется" в осадках, не успевая окисляться и забирать кислород из атмосферы. Согласно модели, рост площади шельфов более чем на 10% от современной величины стал критическим фактором для начала масштабного окисления.

Эпизоды "Земли-снежка" и их влияние на состав воздуха

Процесс не был линейным. Исследования морских отложений Южной Африки подтверждают, что в течение 200 миллионов лет после начала ВОС уровни кислорода постоянно колебались. Одной из причин называют циклические оледенения, известные как "Земля-снежок". Когда планета покрывалась льдом, уровень углекислого газа в атмосфере менялся, что приводило к потеплениям. В периоды жары фосфор активно вымывался с суши, вызывая "цветение" океана и кратковременные скачки кислорода.

Период Статус 3,5-2,85 млрд лет назад Появление ранних фотосинтетиков 2,45 млрд лет назад Начало поэтапного накопления кислорода Следующие 200 млн лет Циклы "Земли-снежка" и деоксидации

Ответы на популярные вопросы о древней атмосфере

Почему кислород не накапливался в раннем океане?

Основная гипотеза гласит, что газ поглощался в реакциях с восстановителями, например, с железом, растворенным в толще воды.

Что заставило планету остыть в периоды "Земли-снежка"?

Вероятной причиной стало снижение уровня CO2 из-за поглощения его породами или сокращения выбросов вулканов.

Как ученые узнают состав воздуха миллиарды лет назад?

Они анализируют изотопные сдвиги серы, соотношение металлов в осадках и возраст древних минералов.

Означает ли это, что фотосинтез был всегда нестабилен?

Нет, микробы могли вырабатывать кислород, но его производство зависело от климатических условий и доступности питательных веществ в океане.

Ограничения гипотез

Не все специалисты согласны с тем, что ранний фотосинтез был направлен именно на производство кислорода. Геохимик Джена Джонсон указывает, что древние микробы могли использовать бескислородные процессы, а многие признаки присутствия кислорода в породах на самом деле могли возникнуть из-за фотохимических реакций под воздействием УФ-излучения.

"Текущие модели показывают, что взаимодействие тектоники и биосферы — это ключ к пониманию атмосферных сдвигов. Однако мы должны разделять данные, полученные из прямых наблюдений за изотопами, и интерпретации, построенные на симуляциях", — предположил в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

"Важно понимать, что минералогические признаки — это косвенные улики. Стабильность озонового слоя стала решающим фактором, но доказательства его формирования в глубокой древности пока остаются предметом дискуссий", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Что предстоит выяснить

История глобального окисления остается незавершенной картиной. Исследователи признают, что у каждого специалиста есть своя теория, и воссоздать точную хронологию событий можно будет лишь после нахождения новых геологических подтверждений того, как именно тектонические, климатические и биологические процессы сошлись в одну точку.

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