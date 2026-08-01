В Эгейском море нашли древний корабль с редким грузом амфор из трёх миров

У побережья греческого острова Андрос на глубине до 44 метров археологи обнаружили затонувшее судно античного периода. Находку, о которой сообщил местный житель, обследовала команда специалистов Министерства культуры Греции. Исследователи подтвердили, что судно сохранило свой груз, состоящий из сотен амфор, что позволяет ученым восполнить пробелы в знаниях о торговых маршрутах классической эпохи.

Фото: Pravda.ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подводный археолог

Детали подводной экспедиции

В состав группы вошли археолог, реставратор и профильный дайвер. Операция по обследованию морского дна показала, что судно лежит на глубине от 39 до 44 метров. Несмотря на сложную видимость и песчаный грунт, археологи зафиксировали значительное скопление артефактов на ограниченном участке, что говорит о целостности конструкции корабля на момент погружения в ил.

Типология груза и его происхождение

Груз корабля включает от 600 до 650 амфор, предназначенных для перевозки вина, оливкового масла или соленых продуктов. Специалисты идентифицировали три различных типа контейнеров: "Менде" (с полуострова Халкидики), "Пепаритос" (остров Скопелос) и редкий для Эгейского региона тип "Солоха 2". Сочетание столь разных товаров на борту одного судна подтверждает теорию о том, что корабль совершал каботажное плавание, заходя в несколько портов для формирования смешанного груза.

Хронологические рамки и исторический контекст

Анализ морфологии керамики — формы краев, ручек и оснований — позволил датировать затопление судна концом V — началом IV века до н. э. Это время характеризуется высокой активностью морской торговли, несмотря на политическую нестабильность того периода, включая события Пелопоннесской войны. Данная находка заполняет географический лакуну в археологической карте древних торговых путей, связывавших северную часть Эгейского моря с Аттикой.

Тип амфоры Регион происхождения Mende Халкидики (Северное Эгейское море) Peparithos Скопелос (Спорадские острова) Solokha 2 Район Босфора / Черное море

Навигационное оборудование и балласт

Среди обломков обнаружен свинцовый якорный стержень — ключевой элемент античной морской техники, использовавшийся для придания веса деревянным якорям. Также найдены камни, которые могли служить корабельным балластом. Поскольку груз состоял из легких или частично заполненных амфор, использование балласта было необходимым условием для обеспечения устойчивости судна в море.

Научные перспективы исследования

В ближайшее время артефакты пройдут процесс обессоливания в лабораториях Министерства культуры Греции. Лабораторный анализ содержимого амфор, включая газовую хроматографию, поможет точно определить, какие именно продукты перевозились на корабле. Это даст ученым данные, которые не отражены в письменных источниках античности.

Основная сложность дальнейших исследований заключается в ограниченности сохранившихся деревянных элементов корпуса, которые скрыты под мощными слоями осадочных пород. Однако успех операции у Андроса доказал важность взаимодействия с частными лицами для защиты исторического наследия.

Ответы на популярные вопросы о находке

Почему амфоры были заостренными?

Заостренная форма позволяла плотно укладывать амфоры в трюме судна, экономя пространство при транспортировке больших объемов вина или масла.

Что именно содержали сосуды?

Точное содержимое предстоит установить в ходе лабораторного анализа. Предположительно, это были вина, оливковое масло или фрукты в рассоле.

Почему это открытие важно?

Находка заполняет пробел в знаниях о торговых путях в центральной части Эгейского моря и подтверждает практику сборных грузов в портах.

Что будет с найденным судном дальше?

Место находки находится под охраной, а доступ к нему ограничен для предотвращения разграбления. Поднятые фрагменты будут реставрироваться и впоследствии станут музейными экспонатами.

Археологическая находка у Андроса — это своего рода точка отсчета для изучения экономической гибкости античных торговцев, которые умели выстраивать логистику даже в условиях политических потрясений.

"Сочетание разных типов амфор в одном закрытом археологическом комплексе - это редчайший случай, позволяющий синхронизировать производство керамики в разных регионах", — подчеркнул археолог Павел Синицын. "История таких находок всегда связана с развитием транспортных связей, которые в античности часто игнорировались авторами письменных текстов", — отметил историк науки Сергей Белов.

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