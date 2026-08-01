В северном Мичигане из скважин подняли грибную экосистему древнее динозавров

Долгое время считалось, что в сланцевых пластах возрастом сотни миллионов лет, скрытых под северным Мичиганом, могут существовать лишь простейшие бактерии. Однако исследование, опубликованное в журнале ISME, перевернуло эти представления. Группа ученых под руководством Куинна Муна из Мичиганского университета обнаружила в воде, извлекаемой из газовых скважин на глубине до 556 метров, целую экосистему грибов и микроскопических животных.

Фото: commons.wikimedia. org by Stu's Images, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Грибы

Метод: как поймать жизнь на глубине

Для поиска жизни исследователи отобрали пробы из шести работающих скважин в Антримском сланцевом пласте. Процесс был трудоемким: из каждой скважины извлекали по 80 литров воды, пропуская её через фильтры до полного засорения. Чтобы исключить случайное попадание органики с поверхности, использовали стерильный контроль — чашки с питательной средой оставляли открытыми на пять минут. Учитывая, что на контрольных пластинах выросло всего 23 колонии, результаты в основных пробах оказались статистически значимыми.

Что показал анализ проб

Результаты оказались ошеломляющими: после культивирования на агаровых пластинах проросли сотни штаммов грибов самых причудливых форм и цветов. Исследователи насчитали от 4200 до 6800 грибковых клеток на миллилитр. Для сравнения: в толще океанических вод концентрация грибов составляет от 8 до 2000 клеток на миллилитр. Генетический анализ также выявил следы коловраток, круглых и сегментированных червей, а также тихоходок, известных как "водяные медведи". В каждой из шести скважин был обнаружен гриб Irpex cf. lacteus - известный разрушитель древесины.

Параметр Показатель Глубина залегания 247-556 метров Плотность грибных клеток 4200-6800 кл/мл Разнообразие культур 67 групп (205 чистых культур)

Подземная "фабрика" углерода

Около 90% органического углерода на планете сосредоточено в нефти, угле и сланцевых породах. Ученые предупреждают: стратегии по закачке углекислого газа глубоко под землю могут нарушить баланс этой скрытой экосистемы. Грибы, способные расщеплять углерод, могут переработать закачанные объемы в непредсказуемые формы. Это открытие заставляет пересмотреть подходы к геоинженерии и долгосрочному хранению отходов.

Перспективы: от очистки среды до борьбы с СО2

На текущем этапе команда Муна "кормит" полученные штаммы углем, пластиком и нефтью, чтобы изучить их метаболизм. Если удастся найти гриб, эффективно расщепляющий устойчивые углеводороды, это может стать технологическим прорывом для нужд экологии. Изучение этих организмов, изолированных от поверхности на 11 000 лет, — это не только фундаментальная наука, но и поиск новых биоинструментов для рекультивации почв и воды.

Ответы на популярные вопросы о глубоководных грибах

Как грибы выживают на такой глубине без света?

Вероятно, они используют в качестве источника энергии органические вещества, накопленные в сланцевых породах миллионы лет назад, развивая специфические метаболические пути.

Могли ли эти грибы попасть в скважины извне?

Ученые использовали строгие методы контроля, включая стерильную воду и замеры загрязнения воздуха, чтобы подтвердить, что обнаруженные организмы являются коренными обитателями недр.

Являются ли эти грибы активными?

Клетки могут находиться как в активном, так и в спящем состоянии, что является предметом дальнейших исследований с использованием секвенирования генома.

Чем это открытие полезно для промышленности?

Обнаружение штаммов, способных расщеплять сложные углеводороды, открывает возможности для создания новых методов переработки пластика и очистки техногенных зон.

"Грибы обладают невероятной ферментативной пластичностью, и их способность к выживанию в экстремальных условиях высокого давления и солености подтверждает, что глубинные слои коры — это не стерильная пустота, а динамичная среда, которую мы только начинаем осознавать", — констатировал биолог Андрей Ворошилов.

"Использование таких культур для утилизации отходов может стать ключом к развитию безопасных промышленных технологий. Расщепление углеводородов грибковыми ферментами — это процесс, который протекает в мягких условиях, что делает его крайне привлекательной альтернативой жесткому химическому синтезу", — резюмировал химик Илья Сафронов.

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