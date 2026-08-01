Млечный Путь рядом не стоял: астрономы обнаружили галактику-гиганта, которая продолжает расти

В сердце скопления галактик Abell 2029 притаился объект, рядом с которым Млечный Путь выглядит как крошечная песчинка. Галактика IC1101 — настоящий космический колосс, чьи истинные размеры долгое время оставались загадкой для науки. Новые данные, опубликованные в журнале Astronomy & Astrophysics, показывают: этот "монстр" значительно масштабнее, чем мы думали, и продолжает поглощать материю, раздуваясь еще сильнее.

Фото: Openverse by Jared Smith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Галактика

Новая карта границ: насколько огромен исполин

Долгое время считалось, что диаметр IC1101 составляет около 370 000 световых лет. Однако современные наблюдения с телескопа Исаака Ньютона на Канарских островах заставили пересмотреть эти цифры. Оказалось, что структура простирается на 1,7 миллиона световых лет. У галактик нет твердых краев, как у камня, поэтому ученые ориентировались на резкое падение плотности звезд — точку, где влияние системы сходит на нет.

Для понимания масштаба: объем IC1101 позволяет вместить в себя почти 4000 Млечных Путей. Если бы мы захотели сравнить их по диаметру, то внутри одной IC1101 уместилось бы 15 наших галактик. Подобные сверхмассивные системы демонстрируют, насколько сильно может искажаться пространство вокруг крупных космических структур.

Почему галактика до сих пор растет

Центральные галактики в скоплениях — это "хищники", которые регулярно сталкиваются с соседями. Изучение рентгеновского излучения с помощью телескопа Chandra выявило вокруг IC1101 множество возмущений и газовых потоков. Это явный признак того, что процесс поглощения материи не завершен. Галактика продолжает "обедать", забирая вещество из своей среды, что делает ее размеры нестабильными в сторону увеличения.

Характеристика Значение Новый диаметр 1,7 млн световых лет Звездная масса 3,4 трлн масс Солнца Расстояние 1 млрд световых лет

Плотность звезд: меньше, чем кажется

Несмотря на колоссальный объем, IC1101 менее плотна, чем наш Млечный Путь. Звездная масса этого гиганта превышает массу нашего дома всего в 9-34 раза, тогда как по объему разрыв достигает тысяч раз. Это означает, что IC1101 — весьма "разряженная" структура, состоящая из старых звезд, разбросанных на огромных дистанциях.

"Измерение границ столь протяженных объектов — сложнейшая инженерная задача, требующая фильтрации фонового шума. Мы часто видим лишь верхушку айсберга, но новые методы фотометрии позволяют заглянуть в самые удаленные гало", — отметил физик Дмитрий Лапшин. "Подобные структуры напоминают нам, что эволюция кристаллических решеток на микроуровне и формирование галактических скоплений подчиняются разным, но одинаково строгим физическим законам", — резюмировал астрофизик Алексей Руднев.

Черная дыра и окружение

В самом центре этого гиганта находится сверхмассивная черная дыра. Ее масса исчисляется десятками миллиардов масс Солнца, что делает ее одной из крупнейших среди когда-либо зафиксированных. Она — "сердце" системы, вокруг которого вращаются триллионы звезд, удерживаемых гравитационным полем этой бездны.

Ответы на популярные вопросы о IC1101

Насколько далеко находится эта галактика?

Она удалена от Земли на расстояние чуть более 1 миллиарда световых лет.

Является ли IC1101 спиральной галактикой?

Нет, ее форма классифицируется как переходная — нечто среднее между эллиптической и спиральной структурой.

Почему она кажется такой разреженной?

Звезды в ней распределены по огромному объему, поэтому средняя плотность материи там ниже, чем в более компактных объектах вроде Млечного Пути.

Может ли она вырасти еще больше?

Да, наличие возмущений в газе и активное поглощение соседнего вещества указывают на то, что процесс формирования массы продолжается.

Что это значит для астрофизики

Изучение IC1101 меняет представления о предельных размерах космических структур. Астрономы больше не считают такие галактики статичными объектами. Теперь это динамические системы, которые "питаются" своим окружением, постоянно расширяя свои границы. Подобные наблюдения помогают понять, как магнитные поля и гравитация формируют облик Вселенной в масштабах целых скоплений.

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