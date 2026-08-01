Нейробиолог Кристоф Кох поставил под сомнение материалистическую модель сознания

Нейробиолог Кристоф Кох на 15-м симпозиуме "Behind and Beyond the Brain" поставил под сомнение догму о том, что сознание — это просто побочный продукт работы "серого вещества". Его доклад, опубликованный фондом BIAL Foundation, обнажает трещины в классическом материалистическом взгляде на человека.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сознание

Оглавление

Крах привычной модели сознания

Где прячется "Я"?

Три загадки бытия

Математика субъективного опыта

Панпсихизм: взгляд под другим углом

Крах привычной модели сознания

Сегодня нейробиология неплохо справляется с картографией мозга. Мы точно знаем, какие зоны "вспыхивают", когда вы принимаете решение, чувствуете боль или анализируете информацию. Но как именно электрические импульсы превращаются в ваше персональное "ощущение жизни" — все еще тайна за семью печатями. Это называют "трудной проблемой сознания".

Кристоф Кох выделил три зоны полной научной неопределенности:

Сведение нашего внутреннего мира к одним лишь физическим взаимодействиям нейронов.

Ограниченность современных представлений о самой природе реальности.

Парадоксы предсмертных состояний: мистические видения или внезапная ясность ума у пациентов с тяжелой деменцией.

Математика субъективного опыта

Кох — сторонник теории интегрированной информации. Суть проста: сознание возникает там, где система перерабатывает огромные массивы данных, связывая их в единое полотно. Важен не объем "железа", а глубина и характер связей между элементами. Это попытка описать дух через цифры и формулы, подобно тому, как ученые описывают структуру кристаллов.

Подобный подход нередко называют "научным панпсихизмом". Идея в том, что сознание — не редкая "искривленность" биологии, а фундаментальное свойство природы, существующее везде, где есть нужная степень интеграции информации. Это радикально меняет правила игры, отодвигая на второй план привычные представления о том, что сознание — чисто человеческая привилегия.

Концепция Суть идеи Материализм Сознание — продукт биологических процессов Панпсихизм Сознание — фундаментальное свойство природы

Кох не утверждает, что сознание существует независимо от мозга. Его позиция иная: нынешние модели неполны. Те же околосмертные переживания, хотя и не служат прямым доказательством бессмертия, обязаны стать объектом серьезного анализа. Игнорировать их — значит закрывать глаза на неудобные пробелы в знаниях, которые могут скрывать фундаментальные законы работы нервной системы.

Ответы на популярные вопросы о сознании

Является ли мозг единственным источником сознания?

Научного консенсуса нет. Классическая нейробиология настаивает на материалистической природе, тогда как сторонники новых теорий, включая Кристофа Коха, считают эту модель неполной.

Что такое "трудная проблема сознания"?

Это неспособность современной науки объяснить, почему физические процессы в мозге сопровождаются субъективными чувствами, такими как радость, страх или самосознание.

Может ли сознание быть свойством самой материи?

Такая гипотеза называется панпсихизмом. Она предполагает, что сознание пронизывает все уровни организации материи, если в них присутствует сложная интеграция информации.

Почему предсмертные состояния важны для науки?

Они ставят перед исследователями вопросы, которые невозможно разрешить в рамках стандартных моделей, например, внезапное прояснение сознания у людей с деменцией.

"Попытки математизировать сознание через теорию информации выглядят многообещающе, но требуют проверки на физических системах. Любой переход от качественного описания опыта к количественным моделям неизбежно наталкивается на проблему верификации результатов", — резюмировал физик Дмитрий Лапшин.

"Современные подходы часто пытаются объяснить сложные феномены через упрощенные алгоритмы, не учитывая влияние квантовых процессов, которые могут играть роль в глубоких нейронных связях", — предположил биофизик Алексей Корнилов.

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