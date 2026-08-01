Не только храп: ученые раскрыли, почему апноэ вместе с бессонницей тревожит сердце

Анализ данных национального турецкого реестра TURKAPNE выявил статистическую связь между сочетанием обструктивного апноэ сна (ОАС) и симптомов бессонницы (фенотип COMISA) и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Исследование подтверждает, что пациенты с таким двойным расстройством имеют более тяжелый клинический профиль, чем люди с ОАС или бессонницей по отдельности, однако выявленная зависимость носит умеренный характер и требует учета множества сопутствующих факторов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессоница

Что показал анализ данных

Исследователи обнаружили, что распространенность сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше в группе COMISA по сравнению с теми, кто не страдает этим сочетанием (42,3% против 31,8%). При этом изолированная бессонница или изолированное апноэ сна показали лишь незначительные различия в частоте ССЗ.

Многофакторный анализ показал, что связь между COMISA и сердечно-сосудистыми патологиями сохраняется даже после корректировки данных по возрасту, полу, индексу массы тела (ИМТ), уровню образования, стажу курения, наличию диабета и психических расстройств.

Однако авторы подчеркивают: величина этой связи невелика (отношение шансов 1,108), что указывает на влияние широкого комплекса поведенческих и метаболических факторов, а не только самого сочетания расстройств сна.

Показатель COMISA + ССЗ (в сравнении с COMISA без ССЗ) Полисомнография Более тяжелая ночная гипоксия, снижение SpO2 < 90% Структура сна Короче общее время сна, ниже эффективность сна Клинический профиль Выше ИМТ, чаще встречаются диабет и болезни дыхательных путей

Данные таблицы демонстрируют, что пациенты с коморбидным расстройством сна и сердечно-сосудистыми патологиями представляют собой наиболее уязвимую группу с выраженными нарушениями дыхания во сне.

Методика и выборка исследования

В основу работы лег анализ данных реестра TURKAPNE, охватившего 12 715 взрослых пациентов. Участники были разделены на четыре группы: здоровые (относительно ОАС и бессонницы), люди с изолированной бессонницей, пациенты только с ОАС и группа COMISA.

Диагноз ОАС ставили на основании полисомнографии (индекс апноэ-гипопноэ ≥ 5 событий в час). Бессонницу определяли по самоотчетам пациентов о трудностях засыпания или поддержания сна, а также по факту приема гипнотических средств.

Сердечно-сосудистые заболевания рассматривались как совокупность гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и инсульта на основе диагнозов врачей.

"Важно понимать, что в данной работе бессонница определена через симптомы и жалобы пациентов, а не через строгие диагностические критерии DSM-5. Это означает, что мы видим связь между жалобами на плохой сон и болезнями сердца, но не можем с абсолютной точностью говорить о клиническом расстройстве бессонницы как о диагнозе", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Биологические механизмы риска

Авторы предполагают, что COMISA создает аддитивный эффект для организма. ОАС вызывает периодическую гипоксию и активацию симпатической нервной системы, что ведет к повреждению эндотелия сосудов.

Бессонница, в свою очередь, поддерживает состояние гипервозбуждения (hyperarousal) и активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось.

Сочетание этих процессов может привести к постоянному тонусу симпатической системы, нарушению ночного снижения артериального давления и усилению воспалительных процессов в организме.

Интересно, что исследование показало: именно тяжесть гипоксии (снижение уровня кислорода), а не частота пробуждений или архитектура сна, сильнее коррелирует с наличием сердечно-сосудистых заболеваний.

Ограничения и выводы

Работа имеет ряд существенных ограничений. Во-первых, исследование является одномоментным (cross-sectional), что не позволяет установить причинно-следственную связь: нельзя утверждать, что COMISA вызывает болезни сердца, а не наоборот.

Во-вторых, данные о сердечно-сосудистых заболеваниях основывались на самоотчетах пациентов, что допускает риск ошибок в воспоминаниях. В-третьих, контрольная группа состояла из людей, уже направленных на обследование сна, поэтому их нельзя считать представителями здорового населения.

Результаты работы указывают на необходимость комплексного скрининга пациентов с апноэ сна на наличие симптомов бессонницы. Поскольку стандартная терапия ОАС (например, CPAP-терапия) не всегда дает значимый эффект в снижении сердечно-сосудистых рисков, авторы предлагают интегрировать лечение дыхательных расстройств с когнитивно-поведенческой терапией бессонницы.

В итоге исследование подтверждает, что COMISA является отдельным клиническим фенотипом с повышенным кардиометаболическим бременем. Однако из-за умеренного размера эффекта работа не доказывает, что именно сочетание расстройств сна является определяющим фактором развития ССЗ вне влияния ожирения и диабета. Для окончательных выводов требуются долгосрочные проспективные наблюдения.