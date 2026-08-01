Нейросеть, сенсорный экран и бананы: необычный эксперимент раскрыл способности диких капуцинов

Специалисты из Университета Эмори и Технологического института Джорджии создали устройство CapuchinAI 1.0 для проверки когнитивных функций диких обезьян в их привычной среде обитания. Система позволяет проводить тесты без прямого участия человека, но пока работает только с животными, которые не боятся людей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Приматы в естественной среде

Устройство представляет собой деревянный ящик с сенсорным экраном, камерой и лотком для выдачи бананов. В основе системы лежит нейросеть YOLO, обученная распознавать лица белоголовых капуцинов. Когда устройство фиксирует приближение подходящей особи, на экране появляется задание; при правильном ответе обезьяна получает угощение.

Пилотный запуск прошел в лесном заповеднике Табога в Коста-Рике. В течение двух недель с установкой взаимодействовали 16 диких капуцинов (Cebus imitator). Десять особей разобрались, как получать еду через экран, а восемь полностью усвоили связь между действием и наградой, ожидая банан в лотке после касания сенсора.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что использование искусственного интеллекта в полевых условиях позволяет автоматизировать сбор данных. Это исключает влияние присутствия исследователя на поведение животных и гарантирует, что награду получат только представители конкретного вида, а не случайные посетители установки.

Разработчики планируют использовать видеозаписи пилотного теста, чтобы научить систему идентифицировать отдельных особей. Это позволит отслеживать индивидуальный прогресс каждой обезьяны и предлагать задания разного уровня сложности.

Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Primatology. Работа демонстрирует возможность создания автономных станций для изучения интеллекта приматов, однако авторы отмечают, что успех теста зависел от привычки животных к людям. Остается проверить, будут ли взаимодействовать с устройством особи, полностью избегающие контактов с человеком.