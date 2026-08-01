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Минус 84 градуса за окном: Антарктида показала свой самый суровый характер за годы

Наука » Экология » Природа

В Антарктиде зафиксировали самую низкую температуру на поверхности Земли за последние 12 лет. На высокогорной исследовательской станции Конкордия 18 июля столбик термометра опустился до -84,1 °C (-119,4 °F).

Пещера Антарктиды
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Пещера Антарктиды

Данные были получены в ходе мониторинга условий на одной из самых изолированных полевых станций мира, расположенной во внутреннем районе ледяного континента. Текущий показатель лишь немногим не достиг абсолютного температурного минимума, когда-либо зарегистрированного на данном объекте.

Руководитель станции Габриэле Каругати, представляющий Национальную антарктическую исследовательскую программу Италии, отмечает, что даже для региона с экстремальным климатом значения ниже -84 °C являются выдающимися. По его словам, этот случай демонстрирует высокую вариативность погоды в Антарктике.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин поясняет, что подобные температурные минимумы в центре континента обусловлены сочетанием большой высоты над уровнем моря и спецификой атмосферного давления, которые позволяют воздуху охлаждаться сильнее, чем на побережье.

Зафиксированный результат уточняет данные о климатических колебаниях в самом холодном регионе планеты. Однако разовое измерение не позволяет сделать вывод о долгосрочном тренде похолодания или потепления; для этого потребуется анализ температурных рядов за несколько десятилетий.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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