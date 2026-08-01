Древние черепа из Италии раскрыли неожиданную тайну: как почти 3000 лет назад растили детей

Исследователи обнаружили признаки деформационной плагиоцефалии (синдрома плоской головы) у жителей Центральной Италии эпохи раннего железного века. Анализ древних останков показал, что уплощение затылочной части черепа было распространено среди населения того времени, что позволяет косвенно судить об особенностях ухода за младенцами почти три тысячи лет назад.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Раскопки древней кремации

Работа группы ученых из Римского университета Сапиенца под руководством Майкла Аллена Бека Де Лотто была основана на изучении 26 человеческих черепов, найденных на двух кладбищах близ города Мателика. Объектами исследования стали останки пиценов — народа, населявшего регион с IX по III века до нашей эры. В результате осмотра характерные уплощения затылка обнаружили у 11 человек: семи мужчин и четырех женщин.

Методы проверки

Для подтверждения выводов ученые применили компьютерную томографию и создали цифровые 2D- и 3D-модели костей. Это позволило исключить влияние внешних факторов, возникших после захоронения, а также отсечь версию о намеренной искусственной деформации головы или краниосиностозе — врожденном пороке развития, при котором швы черепа срастаются преждевременно.

Анализ показал, что плоские участки располагались в разных зонах затылка. Это свидетельствует о том, что положение головы младенцев во время сна или отдыха варьировалось, в отличие от современных случаев синдрома, где уплощение чаще затрагивает центральную часть.

Археолог Павел Синицын обращает внимание, что подобные анатомические изменения являются косвенным свидетельством. Они фиксируют результат длительного давления на мягкие ткани и кости младенца, но не позволяют однозначно определить конкретный инструмент или метод, вызвавший деформацию.

Причины и социальный контекст

Авторы работы предполагают, что причиной изменений стали бытовые привычки: использование жестких колыбелей, тугое пеленание или привычка укладывать ребенка на спину с мягкой опорой под головой. Результаты согласуются с гипотезой о переходе человека к оседлому образу жизни. В отличие от кочевников, которые носили детей на руках или в переносках, жители поселений стали чаще оставлять младенцев в неподвижном состоянии в колыбелях.

Исследование уточняет временные рамки и распространенность синдрома плоской головы в Европе. Однако работа не доказывает существование единого стандарта ухода за детьми у пиценов, так как разнообразие форм деформации указывает на индивидуальные различия в практике воспитания. Для точного восстановления быта потребуются дополнительные археологические находки предметов детского ухода.

Результаты исследования опубликованы в International Journal of Paleopathology.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын