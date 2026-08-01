Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Mercedes-Benz отзывает 310 тысяч авто: скрытая поломка двери создала риск движения машины
Москва без бродячих собак: какая система навсегда изменила жизнь животных и горожан
Туристы массово меняют Турцию на эти курорты: где море, сервис и цены приятно удивляют
Азиатский экономический прорыв: Вьетнам удивил ростом ВВП и замахнулся на новый рекорд
Как избежать капитального ремонта мотора при сильных ливнях и подтоплениях
Выручка Аэрофлота выросла до 365,6 млрд рублей в первом полугодии 2026 года
Эти скрытые датчики повсюду: зачем домашним хищникам понадобились усы на конечностях
Нейросеть, сенсорный экран и бананы: необычный эксперимент раскрыл способности диких капуцинов
Эти кошки стоят как автомобиль: 5 пород, чья цена и особенности действительно поражают

Древние черепа из Италии раскрыли неожиданную тайну: как почти 3000 лет назад растили детей

Наука » Экология » Человек

Исследователи обнаружили признаки деформационной плагиоцефалии (синдрома плоской головы) у жителей Центральной Италии эпохи раннего железного века. Анализ древних останков показал, что уплощение затылочной части черепа было распространено среди населения того времени, что позволяет косвенно судить об особенностях ухода за младенцами почти три тысячи лет назад.

Раскопки древней кремации
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Раскопки древней кремации

Работа группы ученых из Римского университета Сапиенца под руководством Майкла Аллена Бека Де Лотто была основана на изучении 26 человеческих черепов, найденных на двух кладбищах близ города Мателика. Объектами исследования стали останки пиценов — народа, населявшего регион с IX по III века до нашей эры. В результате осмотра характерные уплощения затылка обнаружили у 11 человек: семи мужчин и четырех женщин.

Методы проверки

Для подтверждения выводов ученые применили компьютерную томографию и создали цифровые 2D- и 3D-модели костей. Это позволило исключить влияние внешних факторов, возникших после захоронения, а также отсечь версию о намеренной искусственной деформации головы или краниосиностозе — врожденном пороке развития, при котором швы черепа срастаются преждевременно.

Анализ показал, что плоские участки располагались в разных зонах затылка. Это свидетельствует о том, что положение головы младенцев во время сна или отдыха варьировалось, в отличие от современных случаев синдрома, где уплощение чаще затрагивает центральную часть.

Археолог Павел Синицын обращает внимание, что подобные анатомические изменения являются косвенным свидетельством. Они фиксируют результат длительного давления на мягкие ткани и кости младенца, но не позволяют однозначно определить конкретный инструмент или метод, вызвавший деформацию.

Причины и социальный контекст

Авторы работы предполагают, что причиной изменений стали бытовые привычки: использование жестких колыбелей, тугое пеленание или привычка укладывать ребенка на спину с мягкой опорой под головой. Результаты согласуются с гипотезой о переходе человека к оседлому образу жизни. В отличие от кочевников, которые носили детей на руках или в переносках, жители поселений стали чаще оставлять младенцев в неподвижном состоянии в колыбелях.

Исследование уточняет временные рамки и распространенность синдрома плоской головы в Европе. Однако работа не доказывает существование единого стандарта ухода за детьми у пиценов, так как разнообразие форм деформации указывает на индивидуальные различия в практике воспитания. Для точного восстановления быта потребуются дополнительные археологические находки предметов детского ухода.

Результаты исследования опубликованы в International Journal of Paleopathology.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Минская область
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Новости спорта
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Риски гибридной угрозы: Турция берет на себя патрулирование неба над Прибалтикой
Мир. Новости мира
Риски гибридной угрозы: Турция берет на себя патрулирование неба над Прибалтикой
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Последние материалы
Спутники фиксируют термоточки для борьбы с пожарами в Саратовской области
Сотрудники байкальского экопарка просят Владимира Путина защитить проект от надзорного давления
Evolute i-Space обещал запас хода 1000 км, но реальная трасса показала другое
Возвращение ранее запрещенного TikTok в Узбекистан принесло бюджету 1,67 млрд сумов
Штраф за пестициды: как нарушение сроков уведомления угрожает пасекам
В Казахстане с августа повится много новых запретов и штрафов по многим категориям
Цены на топливо в Великобритании достигли максимума с 2022 года
20 млрд долларов и громкий конфликт: почему ФИФА остановила новый проект
В ДНР отремонтировали более 135 километров автомобильных дорог и улиц
Добавьте всего один ингредиент в конце варки — яблочный джем станет густым и янтарно-прозрачным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.