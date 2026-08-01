Новый минерал: уникальная находка в Хибинах переписала основы кристаллографии

В Кировском руднике Хибинского массива обнаружили новый минерал. Он получил название "кольский ашкрофтин". Находку сделали ученые Кольского научного центра РАН, Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени Ферсмана.
Главная особенность находки — содержание иттрия, редкоземельного элемента. Также в состав минерала входят кремний, калий, натрий, кальций, марганец и фтор. Сложность кристаллической решетки кольского ашкрофтина ставит его в один ряд с самыми запутанными структурами среди всех известных минералов.
|Параметр
|Характеристика
|Состав
|Иттрий, кремний, калий, натрий, кальций, марганец, фтор
|Приблизительная стоимость слоя
|145 долларов за 1 миллиметр
|Место обнаружения
|Кировский рудник, Хибины (Кольский полуостров)
Классический ашкрофтин представляет собой хрупкий силикат розоватого оттенка. Ранее он встречался в основном в Гренландии, Канаде и Италии.
Хибины остаются одним из главных центров притяжения для геологов. Это крупнейший в мире массив щелочных пород. С начала прошлого века здесь нашли около 100 новых минералов, часть из которых не встречается больше нигде на планете.
Системно изучать этот регион начали в 1920-х годах под руководством академика Александра Ферсмана. Работа ученых позволила открыть гигантские месторождения апатита и создать базу данных редких минералов, которая сегодня хранится в одноименном музее.
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