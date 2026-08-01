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Новый минерал: уникальная находка в Хибинах переписала основы кристаллографии

Наука » Экология » Природа

В Кировском руднике Хибинского массива обнаружили новый минерал. Он получил название "кольский ашкрофтин". Находку сделали ученые Кольского научного центра РАН, Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени Ферсмана.

Sever 0553
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Baskevich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Sever 0553

Главная особенность находки — содержание иттрия, редкоземельного элемента. Также в состав минерала входят кремний, калий, натрий, кальций, марганец и фтор. Сложность кристаллической решетки кольского ашкрофтина ставит его в один ряд с самыми запутанными структурами среди всех известных минералов.

Параметр Характеристика
Состав Иттрий, кремний, калий, натрий, кальций, марганец, фтор
Приблизительная стоимость слоя 145 долларов за 1 миллиметр
Место обнаружения Кировский рудник, Хибины (Кольский полуостров)

Классический ашкрофтин представляет собой хрупкий силикат розоватого оттенка. Ранее он встречался в основном в Гренландии, Канаде и Италии.

Геологическая ценность Хибинского массива

Хибины остаются одним из главных центров притяжения для геологов. Это крупнейший в мире массив щелочных пород. С начала прошлого века здесь нашли около 100 новых минералов, часть из которых не встречается больше нигде на планете.

Системно изучать этот регион начали в 1920-х годах под руководством академика Александра Ферсмана. Работа ученых позволила открыть гигантские месторождения апатита и создать базу данных редких минералов, которая сегодня хранится в одноименном музее.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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