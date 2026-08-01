Учёные раскрыли опасный механизм: почему после химии опухоль может стать агрессивнее

Химиотерапия, нацеленная на уничтожение злокачественных клеток, запускает в части из них процесс биологического старения. Долгое время считалось, что такие "замершие" клетки — это успех лечения, так как они перестают активно делиться. Однако результаты последних исследований показывают обратную сторону процесса: стареющие клетки начинают выделять особый набор молекул (SASP), который провоцирует метастазирование и устойчивость оставшейся опухоли к лекарствам.

Фото: openverse.org by mathrock, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Опухоль головного мозга

Как "старые" клетки помогают молодым

Группа ученых проанализировала данные секвенирования РНК опухолей яичников до и после химиотерапии препаратами платины (цисплатином). Исследование показало, что цисплатин действительно индуцирует старение части клеток.

В экспериментах на мышах подсадка таких стареющих клеток вместе с обычными раковыми приводила к значительному увеличению опухолевой нагрузки по сравнению с контрольной группой.

Выяснилось, что секреторный фенотип (SASP) стареющих клеток не просто содержит воспалительные маркеры, а перенасыщен метаболитами.

Когда ученые отфильтровали этот "коктейль", удалив крупные белки и везикулы, оставшиеся малые молекулы сохранили способность заставлять раковые клетки отслаиваться от первичной опухоли. Это критический момент для рака яичников: свободное перемещение клеток по брюшной полости ведет к формированию новых метастатических узлов.

"Стареющие клетки превращаются в своеобразные фабрики по производству метаболитов, которые меняют поведение соседних здоровых раковых клеток. Это паракринное влияние делает опухоль более агрессивной даже тогда, когда основная часть клеток подавлена лекарствами", — объяснил врач-онколог Владимир Капустин.

Фруктоза как триггер метастазов

Ключевым компонентом, вызывающим агрессию опухоли, оказалась фруктоза. В процессе старения раковые клетки начинают поглощать глюкозу в огромных количествах и через так называемый полиольный путь превращают ее во фруктозу. Затем этот сахар выбрасывается обратно в окружающее пространство.

Попадая на соседние клетки опухоли, фруктоза снижает в них уровень холестерина. Это приводит к изменению свойств клеточной мембраны: клетки легче отрываются от основного узла и начинают мигрировать. Лабораторные опыты подтвердили: диета с высоким содержанием фруктозы ускоряет метастатическое распространение рака яичников у животных.

Фактор Биологическое действие Цисплатин Останавливает деление части клеток, переводя их в фазу старения. Секретом SASP Насыщает среду фруктозой и аминокислотами. Фруктоза Снижает холестерин в мембранах клеток, провоцируя их отрыв.

Значение для пациентов и диеты

Фруктоза поступает в организм не только из меда или фруктов, но и в составе сахарозы (обычного сахара), а также кукурузного сиропа, который массово добавляют в полуфабрикаты и напитки. Авторы работы полагают, что ограничение потребления этих продуктов может стать частью комплексной терапии, направленной на предотвращение рецидивов после платиновой химии.

Это не означает, что нужно полностью отказываться от фруктов, однако избыток добавленного сахара в период лечения создает благоприятный фон для выживания и распространения наиболее опасных форм рака. Пока данные получены на клеточных линиях и животных моделях, но они открывают путь к новым диетическим протоколам в онкологии.

"Важно понимать, что диета — это не замена лечению, а способ повысить его эффективность. Снижение нагрузки быстрыми углеводами помогает организму не создавать избыточных ресурсов для метаболической поддержки опухоли", — подчеркнул нутрициолог Алексей Дорофеев.